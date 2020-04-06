Телеведущую раскритиковали в Сети за то, что она работает во время карантина .

"Какая двуличность": Тодоренко показала соблазнительные фото и нарвалась на критику instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая, блогер Регина Тодоренко поделилась новыми яркими кадрами со съемок программы "Маска", в которой является одним из членов жюри. В Инстаграм она добавила несколько фото, на которых позирует в платье с золотистой пелериной и очень глубоким декольте. Образ телеведущей дополняет яркий макияж и необычная укладка, с "мокрым" эффектом.

В описании Регина отметила, что медийные личности не могут себе позволить быть на карантине, поскольку от них зависит настроение и досуг телезрителей.

#бьюти

Если что , за спиной в левой руке я прячу мед.маску. Мы все ещё снимаем шоу @maskantv ! Все проходит максимально ответственно и стерильно! Мы следуем всем правилам безопасности. Вы наверняка скажете : «какого черта, сиди дома на самоизоляции». Но не так-то все просто! Работники голубых экранов обязуются выполнять свои функции даже в карантин. Ведь мы в каком-то смысле отвечаем за эмоциональное состояние людей. Есть новостники , которые следят за информационным потоком актуальных событий и держат нас в курсе мировых изменений, а есть шоумены, такие как мы, которые обязаны в столь нелёгкое время помогать зрителям забыть обо всех проблемах хотя бы на 2 часа в воскресный вечер!

Спасибо вам за внимание! Будь здоров и #оставайсядома , смотри #маскактоты в воскресенье 20:10 и укрепляй иммунитет нашим юмором и музыкой 🙏🏻, - написала Регина.

"Какая двуличность": Тодоренко показала соблазнительные фото и нарвалась на критику instagram.com/reginatodorenko

"Какая двуличность": Тодоренко показала соблазнительные фото и нарвалась на критику instagram.com/reginatodorenko

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Подписчики Регина похвалили ее образ, однако многие жестоко раскритиковали ведущую за то, что она ходит на работу, призывая зрителей оставаться дома:

И все так же куча зрителей сидит с вами в студии??? Какая двуличность медиалиц, которые призывают сидеть дома, а сами... 😒

Сами вы работаете, заставляете сидеть и призывает сидеть дома всех. Не работать, не зарабатывать. Люди платить не хотят, пол страны остались без работы. Молодцы конечно. Очень грустно за нашу страну.

Как же я жду маску 😂😍

Война войной, а работа по расписанию 😁Берегите себя 🙏

Надеюсь зрителей в студии не было?

Наше «эмоциональное состояние» не стоит здоровья твоего ребёнка. #сидидома Мы найдём, чем заняться в карантин🌸

Спасибо за Ваш труд💗 да и с другой стороны вы счастливчики. Вы хоть иногда выбираетесь из за заточения, - написали в Сети.

Часть фолловеров вступились за Регину, отметив, что новые выпуски ее программы снимают без зрителей:

Последний выпуск был без зрителей. Там просто были старые вставки. И они специально выступали не по 3 и по 4 как обычно, а по 2, чтобы жюри было удобно голосовать, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко заговорила о разводе и психологе.

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