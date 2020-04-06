Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий
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Одна из самых ярких моделей, внешность которой знают во всем мире, гречанка София Хаджипантели оригинально развлекается в карантин, экспериментируя с макияжем. Девушка, которая стала узнаваемой благодаря густым сросшимся бровям, покрасила их в синий цвет - и показала фото подписчикам в Инстаграм.
София позирует в джинсовой куртке, расшитой разноцветными пуговицами, а ее волосы выкрашены в солнечно-желтый цвет. В целом, образ эпатажной модели выглядит гармоничным и создает настроение.
Вместо подписи София добавила к фото лаконичное сердечко ❤️.
Подписчики Софии похвалили фото и отметили, что девушка - произведение искусства.
Ранее мы писали, что София Хаджипантели показала фото в монокини.
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