Модель с самыми густыми бровями решила сменить их цвет в карантин .

Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий instagram.com/sophiahadjipanteli

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Одна из самых ярких моделей, внешность которой знают во всем мире, гречанка София Хаджипантели оригинально развлекается в карантин, экспериментируя с макияжем. Девушка, которая стала узнаваемой благодаря густым сросшимся бровям, покрасила их в синий цвет - и показала фото подписчикам в Инстаграм.

София позирует в джинсовой куртке, расшитой разноцветными пуговицами, а ее волосы выкрашены в солнечно-желтый цвет. В целом, образ эпатажной модели выглядит гармоничным и создает настроение.

Вместо подписи София добавила к фото лаконичное сердечко ❤️.

Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий instagram.com/sophiahadjipanteli

Подписчики Софии похвалили фото и отметили, что девушка - произведение искусства.

Ранее мы писали, что София Хаджипантели показала фото в монокини.

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