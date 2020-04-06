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Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий

Комментариев: 1
Модель с самыми густыми бровями решила сменить их цвет в карантин .

Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий
Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Одна из самых ярких моделей, внешность которой знают во всем мире, гречанка София Хаджипантели оригинально развлекается в карантин, экспериментируя с макияжем. Девушка, которая стала узнаваемой благодаря густым сросшимся бровям, покрасила их в синий цвет - и показала фото подписчикам в Инстаграм. 

София позирует в джинсовой куртке, расшитой разноцветными пуговицами, а ее волосы выкрашены в солнечно-желтый цвет. В целом, образ эпатажной модели выглядит гармоничным и создает настроение.

Вместо подписи София добавила к фото лаконичное сердечко ❤️.

Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий
Вот это образ!: Эпатажная София Хаджипантели покрасила брови в синий
instagram.com/sophiahadjipanteli

Подписчики Софии похвалили фото и отметили, что девушка - произведение искусства. 

Ранее мы писали, что София Хаджипантели показала фото в монокини.

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Теги: София Хаджипантели, брови, имидж звезд, модели, макияж
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  06.04.2020, 16:08
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pусский
Друзья, лично я блеванул и усрался!
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