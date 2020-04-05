Энрике Иглесиас показал двухмесячную дочь от Курниковой

Певец растрогал Сеть милым видео с дочерью Мэри.

В конце января, всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка Анна Курникова в третий раз стали родителями. Первыми кадрами новорожденной дочери спустя две недели после родов.

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А на днях Иглесиас запостил видео с уже двухмесячной Мэри. Артист опубликовал в Истаграм трогательный ролик, где он танцует с дочерью. На кадрах Мэри позирует на коленях у звездного отца. Иглесиас помогает малышке двигаться под “We are young“ группы Fun.

Ранее Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом.

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