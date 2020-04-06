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Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье

Комментариев: 3
Телеведущая засветила очень длинные ноги, сидя в кресле в одном полупрозрачном боди .

Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье
Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно произвела фурор, показав в Сети разговор с американским актером, музыкантом Джаредом Лето, покорила Сеть пикантным снимком.

В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором позирует, сидя в глубоком кресле в очень откровенном наряде. На Лесе - темное боди в прозрачными вставками и ярко-оранжевые туфли на высоком каблуке. Поза телеведущей позволяет во всей красе рассмотреть ее длинные стройные ноги и округлые ягодицы.

Просижу этот карантин красиво🌹Главное что бы ноги не отекли🙈, - пошутила знаменитость.

Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье
Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье
instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики Леси наделали ей комплиментов в комментариях и, конечно же, не удержались от шутки про Джареда Лето, которого Леся “хочет соблазнить“:

  • Шикарний шик 🔥💣
  • Вы прекрасны😍😍😍
  • Леся🔥🔥🔥🔥♥️♥️♥️♥️♥️
  • Красиво сесть не запретишь
  • И попка чтобы не перешла в режим РП - расти попа 😂 Всё остальное решится рано или поздно 💪🏻
  • Таким длинным ногам👍🏻 долго затекать придётся!😂😂 У вас прекрасно получается сидеть красиво в карантине! Спасибо за позитив ❤️
  • 🤣👍остроумно, ну и действительно красиво!))
  • Секси красотка!
  • Джаред там наверно с ума сидит, скоро можно просить кольцо с изумрудом большим 😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, в чем ждет звонка от Лето.

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Теги: Леся Никитюк, пикантные фото, Джаред Лето
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 21:25
Оценка:  0
гость
Твар-р-р-р-р-р-р-р-рь!
ParisMA  (аноним)  06.04.2020, 20:36
Оценка:  0
ParisMA
Хочу вылизать её вонючую жопу!
гость  (аноним)  06.04.2020, 20:25
Оценка:  0
гость
Леська - жлобиха
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