Телеведущая засветила очень длинные ноги, сидя в кресле в одном полупрозрачном боди .

Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Крутое местечко: Джаред Лето взобрался на киевский мост - видео

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно произвела фурор, показав в Сети разговор с американским актером, музыкантом Джаредом Лето, покорила Сеть пикантным снимком.

В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором позирует, сидя в глубоком кресле в очень откровенном наряде. На Лесе - темное боди в прозрачными вставками и ярко-оранжевые туфли на высоком каблуке. Поза телеведущей позволяет во всей красе рассмотреть ее длинные стройные ноги и округлые ягодицы.

Просижу этот карантин красиво🌹Главное что бы ноги не отекли🙈, - пошутила знаменитость.

Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Шокировал Лесю Никитюк: Ведущей позвонил актер Джаред Лето - видео

Подписчики Леси наделали ей комплиментов в комментариях и, конечно же, не удержались от шутки про Джареда Лето, которого Леся “хочет соблазнить“:

Шикарний шик 🔥💣

Вы прекрасны😍😍😍

Леся🔥🔥🔥🔥♥️♥️♥️♥️♥️

Красиво сесть не запретишь

И попка чтобы не перешла в режим РП - расти попа 😂 Всё остальное решится рано или поздно 💪🏻

Таким длинным ногам👍🏻 долго затекать придётся!😂😂 У вас прекрасно получается сидеть красиво в карантине! Спасибо за позитив ❤️

🤣👍остроумно, ну и действительно красиво!))

Секси красотка!

Джаред там наверно с ума сидит, скоро можно просить кольцо с изумрудом большим 😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, в чем ждет звонка от Лето.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.