Соблазняет Джареда?: Никитюк поделилась горячим кадром в белье
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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно произвела фурор, показав в Сети разговор с американским актером, музыкантом Джаредом Лето, покорила Сеть пикантным снимком.
В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором позирует, сидя в глубоком кресле в очень откровенном наряде. На Лесе - темное боди в прозрачными вставками и ярко-оранжевые туфли на высоком каблуке. Поза телеведущей позволяет во всей красе рассмотреть ее длинные стройные ноги и округлые ягодицы.
Просижу этот карантин красиво🌹Главное что бы ноги не отекли🙈, - пошутила знаменитость.
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Подписчики Леси наделали ей комплиментов в комментариях и, конечно же, не удержались от шутки про Джареда Лето, которого Леся “хочет соблазнить“:
- Шикарний шик 🔥💣
- Вы прекрасны😍😍😍
- Леся🔥🔥🔥🔥♥️♥️♥️♥️♥️
- Красиво сесть не запретишь
- И попка чтобы не перешла в режим РП - расти попа 😂 Всё остальное решится рано или поздно 💪🏻
- Таким длинным ногам👍🏻 долго затекать придётся!😂😂 У вас прекрасно получается сидеть красиво в карантине! Спасибо за позитив ❤️
- 🤣👍остроумно, ну и действительно красиво!))
- Секси красотка!
- Джаред там наверно с ума сидит, скоро можно просить кольцо с изумрудом большим 😊, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, в чем ждет звонка от Лето.
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