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Венсан Кассель трогательно поздравил жену с 23-летием

Комментариев: 2
5 апреля Тина Кунаки отпраздновала день рождения.
Венсан Кассель трогательно поздравил жену с 23-летием
Венсан Кассель трогательно поздравил жену с 23-летием
instagram.com/vincentcassel

В воскресенье, 5 апреля, известная французская модель, супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 23 года.

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По случаю праздника муж манекенщицы опубликовал в Инстаграм трогательный пост. 53-летний Венсан опубликовал черно-белый портрет именинницы и назвал ее своим ангелом.

“С днем рождения, мой ангел“, - подписал снимок Кассель.

Венсан Кассель трогательно поздравил жену с 23-летием
Венсан Кассель трогательно поздравил жену с 23-летием
Скриншот

Напомним, ранее Тина Кунаки показала пляжное фото топлес.

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Теги: Венсан Кассель, Тина Кунаки
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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YO_ZURI    06.04.2020, 20:27
Оценка:  0
YO_ZURI
господи как это романтично
гость  (аноним)  06.04.2020, 14:48
Оценка:  +2
гость
... И лизнул в пизду!
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