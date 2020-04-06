5 апреля Тина Кунаки отпраздновала день рождения.

В воскресенье, 5 апреля, известная французская модель, супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 23 года.

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По случаю праздника муж манекенщицы опубликовал в Инстаграм трогательный пост. 53-летний Венсан опубликовал черно-белый портрет именинницы и назвал ее своим ангелом.

“С днем рождения, мой ангел“, - подписал снимок Кассель.

Венсан Кассель трогательно поздравил жену с 23-летием Скриншот

Напомним, ранее Тина Кунаки показала пляжное фото топлес.

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