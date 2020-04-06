Телеведущая записала видео, на котором муж приседает с сыном на плечах.

"Счастливые": Тодоренко показала как Топалов развлекает подросшего сына instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко позабавила Сеть новым домашним видео. В Инстаграм она добавила ролик, снятый в карантин. В кадре ее супруг музыкант Влад Топалов приседает, держа на плечах полуторагодичного сына Михаила - при этом и папа, и сын радостно улыбаются. Регина за кадром комментирует, что мальчик очень счастлив.

В описании Тодоренко отметила, что карантин - отличное время, чтобы порадовать своих детей и наладить отношения в семье. Также телеведущая поделилась, что она продолжает работать, и это заставляет Регину переживать за здоровье родных.

#когдародителидома 24/7 🏡 @vladtopalovofficial

Наверное у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс. По всей видимости планета 🌍 решила объединить нас , сплотить, создать такие условия , чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами: наконец-то поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить , помолчать вместе , поплакать в плечо от бессилия , развестись и снова сойтись (потому что ЗАГС закрыт на карантин 😂), завести детей при наличии уже троих 🙈, решиться на переезд в другую страну , наладить отношения с родителями , разругаться в пух и прах и помириться через 10 минут.

Давайте попытаемся провести этот период с умом, пониманием и пользой! Кто-то из вас наверняка напишет: «ой, легко говорить, когда есть деньги на счету в банке». Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день , но и, согласитесь, это большой риск для моей семьи , потому что никогда не знаешь к чему приведёт тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне , где работают 450 человек!

Дай нам Бог здоровья! 🙏🏻

#оставайсядома #covid19, - написала Регина.

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Подписчики отметили, что ролик получился очень позитивным. В комментариях фолловеры пошутили, что Топалов явно переигрывает, демонстрируя сильную нагрузку и раскритиковали его за голый торс:

Молодцы), а Влад знает про пижаму? Уж очень интересно....

С таким лицом приседает, будто Майкл 50кг весит🤣

Влад, а теперь увеличиваем нагрузку!!! Бери Регину на шею !!!😂😂😂😂

Панда приседает😉👍

Чудесные вы все, чудесныыыеее!

Майкл на Регину по-моему похож)

Вооо. Правильная зарядка👏👍😘

Ой, довольный то)

Главное ребёнок доволен. Ему так хорошо на шее у папы. Для ребёнка-качели, для папы-фитнес👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко заговорила о разводе и психологе.

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