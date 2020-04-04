"Самые инстаграмные дети": Каминская записала забавное видео с сыном и дочерью

В ролике Леонард и Лаура отвечают на взрослые вопросы.

Украинская исполнительница, участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская повеселила подписчиков забавных видео с сыном Леонардом и дочерью Лаурой. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала ролик, в котором дети в стильных нарядах отвечают на взрослые вопросы.

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Так, 4-летняя Лаура в леопардовом наряде и темных очках с розовой оправой и 5-летний Леонард в черной футболке и серых штанах рассказали, что такое диета, коронавирус и профессия, видят ли микробы друг друга и нравится ли им, что их мама - певица.

“#ЛеонЭндЛаура. Выпуск 1. Самые инстаграмные дети отвечают на легкие мамины вопросы. Что такое любовь? Видят ли микробы друг друга? Зачем девочки красят ногти? Ответы на эти вопросы эксклюзиииивно в нашем домашнем шоу😂 Если на карантине у мамы-артистки съемок нет, то их всегда можно организовать самой. Оплата почасовая, гонорар уже немаленький, так что посмотрите)) Мои плохого не посоветуют)“, - забавно подписала публикацию Каминская.

Ранее Слава Каминская призналась, что нашла для себя плюсы в карантине.

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