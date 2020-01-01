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Победившая коронавирус Ольга Куриленко похвасталась новой обложкой

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Голливудская звезда украсила свежий номер журнала NARGIS.
Победившая коронавирус Ольга Куриленко похвасталась новой обложкой
Победившая коронавирус Ольга Куриленко похвасталась новой обложкой
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая две недели назад призналась, что у нее больше нет симптомов коронавируса, похвасталась новой обложкой.

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40-летняя знаменитость украсила свежий номер азербайджанского журнала NARGIS. На снимке Ольга появилась в коротком полупрозрачном платье зеленого цвета с узорами в виде серебристых листьев и интересных золотистых босоножках-сапогах. На фото Куриленко позировала у зеркала.

Отметим, что съемки проходили еще до того, как у артистки диагностировали COVID-19. Автором фотосета выступил французский фотограф Патрис ван Малдер, с которых Ольга неоднократно сотрудничала.

Ольга Куриленко на обложке NARGIS
Ольга Куриленко на обложке NARGIS
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, почему рассказала в соцсети о заражении COVID-19.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona bigmir)net

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