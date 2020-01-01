Победившая коронавирус Ольга Куриленко похвасталась новой обложкой
Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая две недели назад призналась, что у нее больше нет симптомов коронавируса, похвасталась новой обложкой.
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40-летняя знаменитость украсила свежий номер азербайджанского журнала NARGIS. На снимке Ольга появилась в коротком полупрозрачном платье зеленого цвета с узорами в виде серебристых листьев и интересных золотистых босоножках-сапогах. На фото Куриленко позировала у зеркала.
Отметим, что съемки проходили еще до того, как у артистки диагностировали COVID-19. Автором фотосета выступил французский фотограф Патрис ван Малдер, с которых Ольга неоднократно сотрудничала.
Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, почему рассказала в соцсети о заражении COVID-19.
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