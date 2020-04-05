Мама Бейонсе трогательно поздравила дочь с годовщиной свадьбы: фото

Бейонсе и Джей Зи поженились 12 лет назад .

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Пышная свадьба Бейонсе и рэпера Джей Зи состоялась 12 лет назад. С годовщиной знаменательного дня свою дочь поздравила Тина Ноулз. Мама певицы обнародовала ранее неопубликованное фото в Инстаграм.

На снимке счастливые Бейонсе и Джей Зи запечатлены сразу после обмена клятвами.

С юбилеем, Бэй и Джей. Мне кажется, что только вчера эти двое шли к алтарю. Сегодня, двенадцать лет спустя, это такие прекрасные воспоминания! Три замечательных ребенка и безумная любовь - это потрясающе, - написала в посте Тина Ноулз.

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