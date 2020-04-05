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Мама Бейонсе трогательно поздравила дочь с годовщиной свадьбы: фото

Комментариев: 2
Бейонсе и Джей Зи поженились 12 лет назад .
Мама Бейонсе трогательно поздравила дочь с годовщиной свадьбы: фото
Мама Бейонсе трогательно поздравила дочь с годовщиной свадьбы: фото
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Пышная свадьба Бейонсе и рэпера Джей Зи состоялась 12 лет назад. С годовщиной знаменательного дня свою дочь поздравила Тина Ноулз. Мама певицы обнародовала ранее неопубликованное фото в Инстаграм.

На снимке счастливые Бейонсе и Джей Зи запечатлены сразу после обмена клятвами. 

С юбилеем, Бэй и Джей. Мне кажется, что только вчера эти двое шли к алтарю. Сегодня, двенадцать лет спустя, это такие прекрасные воспоминания! Три замечательных ребенка и безумная любовь - это потрясающе, - написала в посте Тина Ноулз.

Ранее мы писали, что Ченнинг Татум и Джесси Джей снова расстались.

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Теги: Бейонсе, Джей Зи, свадьба, годовщина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 03:27
Оценка:  0
гость
Куй им в сраку по сами гланды))))
СливнойБачок    05.04.2020, 22:28
Оценка:  0
СливнойБачок
,Зачем писать статьи о Чёрных Рассистах, которые ненавидят Белых людей.
Бейонсе одна и Джон Ледженд одни из самых больших Рассистов.
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