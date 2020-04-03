Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Участница "Супермодель по-украински" напилась и показала ягодицы

Комментариев: 8
Владислава Роговенко, участница проектов Нового канала «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-украински», не смогла контролировать свое поведение после выпитой бутылки вина.
Участница "Супермодель по-украински" напилась и показала ягодицы
Участница "Супермодель по-украински" напилась и показала ягодицы
Пресс-служба

Читай также: Від пацанки до панянки: зачем участницам подбрасывают алкоголь на проекте

На восьмой неделе преподаватели Школы леди устроили своим подопечным кругосветное путешествие – «пацанкам» подготовили несколько тематических испытаний, на которых они должны были лучше познакомиться с историей той или иной страны.

Одной из таких стал Египет. Некоторым участницам «Від пацанки до панянки» представилась возможность примерить роль местной царицы Клеопатры, жившей еще до нашей эры, другие же должны были им прислуживать.

– Одно из самых тяжелых испытаний в мире – это испытание властью, – объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Наши «Клеопатры» получили служанок. Останутся они после такого царицами или до какого уровня скатятся – это мы и хотели проверить.

Участница
Участница "Супермодель по-украински" напилась и показала ягодицы
Пресс-служба

– Для меня это испытание стало одним из самых трудных, – признается участница реалити Нового канала Владислава Роговенко. – Ведь моей «Клеопатрой» была Вика #Боксерша Алехина, которая обращалась с нами ужасно.

Чтобы не провоцировать конфликты в своей команде, Влада решила «запить» все обиды алкоголем. «Пацанка» не поняла, в какой момент потеряла меру, и самостоятельно выпила целую бутылку вина. После этого участницу Школы леди потянуло на подвиги.

– Со стороны это выглядело ужасно и вульгарно, – описывает поведение Владиславы еще одна «пацанка», Юлия #Бандитка Чигринец. – Не понимаю, почему Вика #Боксерша, которая вроде бы была ее «царицей», не остановила Владу.

Участница
Участница "Супермодель по-украински" напилась и показала ягодицы
Пресс-служба

Будучи изрядно навеселе, Владислава Роговенко взялась обольщать незнакомого парня, который играл на испытании роль Цезаря. В присутствии других учениц «пацанка» танцевала у него на коленях и даже обнажила ягодицы.

– Влада устроила шоу. Настоящее шоу, – подытожила Евгения #Бандитка Мазур.

Простят такое ли поведение ученицы в Школе леди? Узнаем уже в понедельник в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, меняются ли “пацанки“ на проекте. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Владислава Роговенко, від пацанки до панянки, Супермодель по украински
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ГунВсесосущий  (аноним)  06.04.2020, 03:28
Оценка:  0
ГунВсесосущий
Сосу на заказ!!!
гость  (аноним)  05.04.2020, 13:28
Оценка:  0
гость
Хочет в сраку!
Антибес  (аноним)  04.04.2020, 05:31
Оценка:  0
Антибес
я бы им все отсосал!!!!
pусский  (аноним)  03.04.2020, 22:12
Оценка:  0
pусский
Фу, свинья!
гость  (аноним)  03.04.2020, 21:13
Оценка:  +1
гость
Баба пьяная 3,14зда чужая.
БМ - помойка  (аноним)  03.04.2020, 19:53
Оценка:  +2
БМ - помойка
биомусор
alexgr    03.04.2020, 19:27
Оценка:  +4
alexgr
а кто это??? Это дерьмо кто то смотрит???
СпасательМаккейн    03.04.2020, 19:16
Оценка:  +4
СпасательМаккейн
Лучше бы она выпила за один раз 100 таблов парацетамола в качестве профилактики коронавируса.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь