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Шок немцев на "Укрзалізнице": Что покажут в новом "Вечернем Квартале", снятом в карантин

Спецтема: ТВ и телешоу
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Второй выпуск проекта в необычном формате выйдет уже в эту субботу на "1+1" в 21:30 .

Шок немцев на
Шок немцев на "Укрзалізнице": Что покажут в новом "Вечернем Квартале", снятом в карантин
Пресс-служба

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Уже в эту субботу, 4 апреля, в эфире «1+1» состоится премьера второго выпуска «Вечернего Квартала», снятого в условиях карантина без зрителей во Дворце «Украина». По традиции в программе будет много ярких юмористических миниатюр, в том числе и на политические, семейные и злободневные темы. А вот, как минимум, четыре причины, почему ближайший субботний вечер стоит провести в компании с "Кварталом".

Шок немцев на
Шок немцев на "Укрзалізнице": Что покажут в новом "Вечернем Квартале", снятом в карантин
Пресс-служба

* "Квартал" снова напомнит о посадках и предположит, почему они не происходят;

События номера будут проходить в кабинете экс-генпрокурора Руслана Рябошапки (Юрий Крапов), где его активно будет расспрашивать о проделанной работе Владимир Зеленский (Юрий Великий)

Рябошапка: - Этого мы точно не можем посадить.

Зеленский: - Почему?

Рябошапка: - Потому что именно он и сажает!

Шок немцев на
Шок немцев на "Укрзалізнице": Что покажут в новом "Вечернем Квартале", снятом в карантин
Пресс-служба

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Также на тему посадок актеры представят и новую песню, где лейтмотивом будет повторяющаяся фраза "Весна давно уже в календаре".

* "Это ад": покажут первую реакцию немцев на работу "Укрзалізниці";

Немногие знают, что помимо немецкой железнодорожной компании, «Укрзалізницей» интересовалась и парфюмерная компания «Шанель». Их интересовал секрет запаха украинских поездов, который держится на одежде гораздо дольше, чем все духи вместе взятые.

Шок немцев на
Шок немцев на "Укрзалізнице": Что покажут в новом "Вечернем Квартале", снятом в карантин
Пресс-служба

* С полуобнаженным Юрием Горбуновым случится форс-мажор;

По сценарию ведущий шоу «Голос країни» и «Танці з зірками» окажется в отделении экспресс-стирки, где ему срочно понадобится почистить пиджак перед прямым эфиром. Почему для этого ему придется практически полностью остаться без одежды, узнаем уже скоро.

Шок немцев на
Шок немцев на "Укрзалізнице": Что покажут в новом "Вечернем Квартале", снятом в карантин
Пресс-служба

* Евгений Кошевой устроит откровенный допрос Златы Огневич;

В номере «Сербское телевидение» примет участие популярная певица Злата Огневич и ответит на заковыристые вопросы ведущего Тринько Бринчича в исполнении Евгения Кошевого. Во время их диалог впервые выяснится, свободно ли на данный момент сердце артистки.

Шок немцев на
Шок немцев на "Укрзалізнице": Что покажут в новом "Вечернем Квартале", снятом в карантин
Пресс-служба

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой показала подросшую дочь.

 

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Теги: Вечерний квартал, Квартал 95, Потап, Юрий Горбунов, Евгений Кошевой
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Источник: IVONА bigmir)net

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