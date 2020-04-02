Бывшая жена молодого любовника Седоковой продолжает делать пикантные фото и выкладывать их в Сеть.

"Доверьтесь флюидам": Экс-супруга Яниса Тиммы выставила фото без белья instagram.com/sana_timma

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Экс-супруга молодого бойфренда певицы Анны Седоковой - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы - может стать примером и мотиватором для всех девушек, которые выходят из депрессии после громкого расставания с партнером.

Очаровательная Сана Тимма за несколько месяцев прошла путь от девушки, обиженной и злой на соперницу, до уверенной в себе яркой красотки, от фото которой перехватывает дыхание.

Так, совсем недавно Сана выставила в Сеть горячие фото в эротическом белье и чулках, а теперь пошла еще дальше - и снялась и вовсе без исподнего. В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором позирует в черных брюках и расстегнутой белой рубашке, под которой нет бюстгальтера. Дерзкий образ дополнили кепка с лаковой отделкой и миниатюрные серьги. Волосы Сана запрятала под головной убор. В руках Сана держит модный журнал.

Доверьтесь флюидам, которые вы получаете. Энергетика не лжет, - подписала снимок девушка.

"Доверьтесь флюидам": Экс-супруга Яниса Тиммы выставила фото без белья instagram.com/sana_timma

Можем поспорить, это фото не единственное в яркой фотосессии - и скоро Сана порадует нас не менее пикантными кадрами.

Ранее мы писали, что Седокову раскритиковали за пост о карантине.

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