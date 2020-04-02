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"Милота": Кароль с сыном трогательно напомнили о важности карантина

Комментариев: 1
Певица записала видео, где вместе с Веней рассказала, что они остаются в самоизоляции.

"Милота": Кароль с сыном трогательно напомнили о важности карантина
instagram.com/_fantina

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Украинская певица Тина Кароль продолжает напоминать поклонникам о важности карантина. На страничке фан-клуба Тины в Инстаграм появилось трогательное видео, в котором артистка рассказала, что, как и все, находится в самоизоляции и посвящает время домашним делам, тренировкам и, конечно же, 11-летнему сыну Вениамину, который до начала карантина прилетел из Лондона. 

Артистка с сыном показывают на камеру плакат с надписью “Залишайся вдома“.

Это чудесная возможность, чтобы уделить внимание своим близким и родным, - говорит в кадре Кароль, обнимая Веню.

Подписчики отметили в комментариях, что видео получилось очень трогательным и “мимимишным“.

Ранее мы писали, что Тина Кароль очаровала Сеть горячим фото.

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Теги: тина кароль, дети звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  02.04.2020, 19:05
Оценка:  0
pусский
Омерзительно, Гарри Потный и старая жидовка, убегу с карантина в карельскую тайгу!
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