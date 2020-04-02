Певица записала видео, где вместе с Веней рассказала, что они остаются в самоизоляции.

"Милота": Кароль с сыном трогательно напомнили о важности карантина instagram.com/_fantina

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Украинская певица Тина Кароль продолжает напоминать поклонникам о важности карантина. На страничке фан-клуба Тины в Инстаграм появилось трогательное видео, в котором артистка рассказала, что, как и все, находится в самоизоляции и посвящает время домашним делам, тренировкам и, конечно же, 11-летнему сыну Вениамину, который до начала карантина прилетел из Лондона.

Артистка с сыном показывают на камеру плакат с надписью “Залишайся вдома“.

Это чудесная возможность, чтобы уделить внимание своим близким и родным, - говорит в кадре Кароль, обнимая Веню.

Подписчики отметили в комментариях, что видео получилось очень трогательным и “мимимишным“.

Ранее мы писали, что Тина Кароль очаровала Сеть горячим фото.

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