Старшая дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала об отношениях с братом и сестрой.

Старшая дочь российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. На своей странице в Инстаграм 24-летняя девушка опубликовала селфи с братом Майклом.

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В описании к снимку Анна рассказала об отношениях с братом и сестрой Мией, которой в октябре 2019 года исполнился год. По словам Заворотнюк-младшей, у нее с Майклом особенная дружба. Девушка призналась, что брат всегда защищал ее, несмотря на то, что она часто его обижала.

“Не смотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору.✨ В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал “Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!“, это воспоминание для меня бесценно и очень дорого. Я была не права, могла его обижать, поскольку я была старшая и вредная сестра, но вместе с тем, я с такой теплотой и с такой любовью вспоминаю его маленького. Самое важное и самое главное, чтобы это отношение его ко мне прошло через всю мою жизнь“, - поделилась дочь Заворотнюк.

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Кроме того, Анна написала, что “в ответе“ за свою годовалую сестру Мию. Она призналась, что, когда видит этого “маленького ангелочка“, хочется ее от всего защитить и уберечь.

“Конечно же моя сестренка Мила, такая же любовь, но выражается по-другому. Если я ощущаю брата, как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь.🕊“, - написала Анна.

"Я за нее в ответе": Анна Заворотнюк рассказала о годовалой сестре Мие Скриншот

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