Певица и телеведущая присоединилась к веселому челленджу Потапа, который обращает внимание на серьезные темы .

Винницкая забавно станцевала под хит Потапа - кто еще засветился в #noxoxochallenge instagram.com/realpotap

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Певица и телеведущая Алена Винницкая вместе с коллегой по проекту на телеканале Украина ведущим Тимуром Мирошниченко приняла участие в необычном челлендже, который запустил в Сети продюсер, рэпер Потап.

На камеру Алена и Тимур забавно станцевали под трек Потапа и группы Mozgi “No Hugs No Kisses“. Песня касается карантина и напоминает, что во время самоизоляции стоит отказаться от поцелуев и жарких объятий. В видео на этот трек участники группы жестами показывают, что нужно обязательно чаще мыть руки, а также не чихать на тех, кто рядом.

#noxoxochallenge, который запустил Потап, предполагает исполнение нескольких движений из видео - участники ритмично двигают руками под музыку, а потом чихают, отвернув лицо к своему плечу.

Видео танца Винницкой и Мирошниченко появилось в Инстаграм.

Наши ведущие Алена @alena_vinnitskaya и Тимур @ timur.miroshnychenko присоединились к челленджа #noxoxochallenge 🎶, - написали на страничке “Зірковий шлях“.

Также в челлендже приняли участие:

Участники “Время и стекло“

Настя Каменских

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Кроме звезд шоубиза в челлендже активно принимают участие пользователи Сети. Предлагаем увидеть самые необычные номера:

Девушки-танцовщицы на пилоне

Мама из Харькова

Маленькая пользователь Сети в защитной маске

Продавщицы из магазина товаров для дома и красоты

Кроме того, пользователи Сети моргали под бит, танцевали с бутылками, с котом, выполняли сложную тренировку и даже приобщили к челленджу сына Потапа. Подборку самых необычных видео Потап добавил на свою страничку в Инстаграм.

Выступления, которые оценил Потап, можно увидеть, листая подборку:

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой станцевал с дочкой под хит Потапа.

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