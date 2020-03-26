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Винницкая забавно станцевала под хит Потапа - кто еще засветился в #noxoxochallenge

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Певица и телеведущая присоединилась к веселому челленджу Потапа, который обращает внимание на серьезные темы .

Винницкая забавно станцевала под хит Потапа - кто еще засветился в #noxoxochallenge
Винницкая забавно станцевала под хит Потапа - кто еще засветился в #noxoxochallenge
instagram.com/realpotap

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Певица и телеведущая Алена Винницкая вместе с коллегой по проекту на телеканале Украина ведущим Тимуром Мирошниченко приняла участие в необычном челлендже, который запустил в Сети продюсер, рэпер Потап.

На камеру Алена и Тимур забавно станцевали под трек Потапа и группы Mozgi “No Hugs No Kisses“. Песня касается карантина и напоминает, что во время самоизоляции стоит отказаться от поцелуев и жарких объятий. В видео на этот трек участники группы жестами показывают, что нужно обязательно чаще мыть руки, а также не чихать на тех, кто рядом.

#noxoxochallenge, который запустил Потап, предполагает исполнение нескольких движений из видео - участники ритмично двигают руками под музыку, а потом чихают, отвернув лицо к своему плечу.

Видео танца Винницкой и Мирошниченко появилось в Инстаграм.

Наши ведущие Алена @alena_vinnitskaya и Тимур @ timur.miroshnychenko присоединились к челленджа #noxoxochallenge 🎶, - написали на страничке “Зірковий шлях“.

Также в челлендже приняли участие: 

  • Участники “Время и стекло“

  • Настя Каменских

  • Катя Осадчая и Юрий Горбунов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звездная пара Екатерина Осадчая @kosadcha и Юрий Горбунов @gorbunovyuriy не скучают во время карантина дома и участвуют в челенджах своих друзей. Так, ведущие подхватили эстафету от группы MOZGI @mozgiband, и станцевали под новый трек коллектива “No hugs No kisses“ #noxoxochallenge. #ShowOboz #Obozrevatel #Обозреватель #україна #украина #ukraine #coronavirus #virus #Covid19 #quarantine #карантин #коронавирус #коронавирусновости #коронавирус2020 #mozgi #nohugs #nokisses #світськежиттязкатериноюосадчою #катеринаосадча #осадча #юрийгорбунов #горбунов #украинскиезвезды #селебрити #потап #realpotap

Публикация от ShowOboz (@showoboz)

Кроме звезд шоубиза в челлендже активно принимают участие пользователи Сети. Предлагаем увидеть самые необычные номера:

  • Девушки-танцовщицы на пилоне

  • Мама из Харькова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итаааакккк! Я бы была не я , если бы не приняла участие в прикольном челендже #noxoxochallenge от @realpotap @positiff и @mozgiband 🤘🏽 #mozgi #nohugs #nokisses . P.s. Снимали всей семьёй 🤣💪🏽 кто не понял - обратите внимание на окно ☺️😅🤪 . . Всем крутого настроения и скорейшего окончания #КАРАНТИНА 🤞🏽 . . . Кому не сложно - отмечайте @realpotap и @mozgiband ☺️ Буду очень благодарна ☺️🥰 . . . КРУТЕЦКОГО ДНЯ ❤️ ЗАРЯЖАЙТЕСЬ #ПОZИТИВОМ ☺️

Публикация от L͓̽e͓̽n͓̽O͓̽K͓̽ 👌🏽🍒 (@lenok_z6)

  • Маленькая пользователь Сети в защитной маске

  • Продавщицы из магазина товаров для дома и красоты 

Кроме того, пользователи Сети моргали под бит, танцевали с бутылками, с котом, выполняли сложную тренировку и даже приобщили к челленджу сына Потапа. Подборку самых необычных видео Потап добавил на свою страничку в Инстаграм.

Выступления, которые оценил Потап, можно увидеть, листая подборку:

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой станцевал с дочкой под хит Потапа.

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Теги: челлендж, Потап, карантин, маска, флешмоб
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Источник: IVONА bigmir)net

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