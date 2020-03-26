Винницкая забавно станцевала под хит Потапа - кто еще засветился в #noxoxochallenge
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Певица и телеведущая Алена Винницкая вместе с коллегой по проекту на телеканале Украина ведущим Тимуром Мирошниченко приняла участие в необычном челлендже, который запустил в Сети продюсер, рэпер Потап.
На камеру Алена и Тимур забавно станцевали под трек Потапа и группы Mozgi “No Hugs No Kisses“. Песня касается карантина и напоминает, что во время самоизоляции стоит отказаться от поцелуев и жарких объятий. В видео на этот трек участники группы жестами показывают, что нужно обязательно чаще мыть руки, а также не чихать на тех, кто рядом.
#noxoxochallenge, который запустил Потап, предполагает исполнение нескольких движений из видео - участники ритмично двигают руками под музыку, а потом чихают, отвернув лицо к своему плечу.
Видео танца Винницкой и Мирошниченко появилось в Инстаграм.
Наши ведущие Алена @alena_vinnitskaya и Тимур @ timur.miroshnychenko присоединились к челленджа #noxoxochallenge 🎶, - написали на страничке “Зірковий шлях“.
Также в челлендже приняли участие:
- Участники “Время и стекло“
- Настя Каменских
@kamenskux поддерживает #noxoxochallenge 💙 ⠀ • • • • #nk #настякаменских #каменских #lollipop #обіцяю #peligroso #попакакуким #тримай #lomala #даймне #этомояночь #music #singer #анастасиякаменских #потапинастя #mozgientertainment #elefante #bearanddiamond #голоскраїни #голоскраїни10 #надядорофеева #потап #птп #нк #nkfan #nkfamily #nkteam #nkblog #nksport
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Звездная пара Екатерина Осадчая @kosadcha и Юрий Горбунов @gorbunovyuriy не скучают во время карантина дома и участвуют в челенджах своих друзей. Так, ведущие подхватили эстафету от группы MOZGI @mozgiband, и станцевали под новый трек коллектива “No hugs No kisses“ #noxoxochallenge. #ShowOboz #Obozrevatel #Обозреватель #україна #украина #ukraine #coronavirus #virus #Covid19 #quarantine #карантин #коронавирус #коронавирусновости #коронавирус2020 #mozgi #nohugs #nokisses #світськежиттязкатериноюосадчою #катеринаосадча #осадча #юрийгорбунов #горбунов #украинскиезвезды #селебрити #потап #realpotap
Кроме звезд шоубиза в челлендже активно принимают участие пользователи Сети. Предлагаем увидеть самые необычные номера:
- Девушки-танцовщицы на пилоне
- Мама из Харькова
Итаааакккк! Я бы была не я , если бы не приняла участие в прикольном челендже #noxoxochallenge от @realpotap @positiff и @mozgiband 🤘🏽 #mozgi #nohugs #nokisses . P.s. Снимали всей семьёй 🤣💪🏽 кто не понял - обратите внимание на окно ☺️😅🤪 . . Всем крутого настроения и скорейшего окончания #КАРАНТИНА 🤞🏽 . . . Кому не сложно - отмечайте @realpotap и @mozgiband ☺️ Буду очень благодарна ☺️🥰 . . . КРУТЕЦКОГО ДНЯ ❤️ ЗАРЯЖАЙТЕСЬ #ПОZИТИВОМ ☺️
- Маленькая пользователь Сети в защитной маске
- Продавщицы из магазина товаров для дома и красоты
Кроме того, пользователи Сети моргали под бит, танцевали с бутылками, с котом, выполняли сложную тренировку и даже приобщили к челленджу сына Потапа. Подборку самых необычных видео Потап добавил на свою страничку в Инстаграм.
Выступления, которые оценил Потап, можно увидеть, листая подборку:
Ранее мы писали, что Евгений Кошевой станцевал с дочкой под хит Потапа.
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