Милла Йовович показала кадры с празднования дня рождения средней дочери
Голливудская актриса и модель Милла Йовович, которая родом из Киева, поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее средняя дочь Дэшилл отметила первый юбилей. 1 апреля девочке исполнилось 5 лет.
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На своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала несколько фотографий с празднования дня рождения дочери. Артистка отметила, что праздник прошел без гостей из-за карантина. Также в описании к снимках Милла написала, что ей очень повезло с Дэшилл, ведь она очень спокойная и за 5 лет ни разу не устраивала истерик.
“Дэшилл сегодня 5 лет, и мы находимся в карантине! Я не могу поверить, что она становится такой большой, но я говорю вам, что она такая же милая и прелестная, как в день, когда родилась! Она такая добрая и счастливая, за пять лет у нее никогда не было истерики. Если я говорю “нет“, она расслабляется и понимает, когда объясняю, почему она не может этого сделать. Я никогда не видела никого похожего на моего спокойного среднего ребенка. Я просто самая счастливая мама, у которой такой ребенок“, - написала Йовович.
Ранее Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь.
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