Милла Йовович показала кадры с празднования дня рождения средней дочери

Голливудская звезда украинского происхождения рассказала о характере дочери-именинницы.

Голливудская актриса и модель Милла Йовович, которая родом из Киева, поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее средняя дочь Дэшилл отметила первый юбилей. 1 апреля девочке исполнилось 5 лет.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала несколько фотографий с празднования дня рождения дочери. Артистка отметила, что праздник прошел без гостей из-за карантина. Также в описании к снимках Милла написала, что ей очень повезло с Дэшилл, ведь она очень спокойная и за 5 лет ни разу не устраивала истерик.

“Дэшилл сегодня 5 лет, и мы находимся в карантине! Я не могу поверить, что она становится такой большой, но я говорю вам, что она такая же милая и прелестная, как в день, когда родилась! Она такая добрая и счастливая, за пять лет у нее никогда не было истерики. Если я говорю “нет“, она расслабляется и понимает, когда объясняю, почему она не может этого сделать. Я никогда не видела никого похожего на моего спокойного среднего ребенка. Я просто самая счастливая мама, у которой такой ребенок“, - написала Йовович.

День рождения дочери Миллы Йовович Скриншот

День рождения дочери Миллы Йовович Скриншот

День рождения дочери Миллы Йовович Скриншот

День рождения дочери Миллы Йовович Скриншот

День рождения дочери Миллы Йовович Скриншот

Ранее Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь.

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