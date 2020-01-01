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Клипмейкер Алан Бадоев показал детское фото с мамой

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Режиссер трогательно поздравил маму с днем рождения.
Клипмейкер Алан Бадоев показал детское фото с мамой
Клипмейкер Алан Бадоев показал детское фото с мамой
instagram.com/alanbadoev

Известный украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев поделился с поклонниками редкой фотографией. Знаменитость запостил в соцсети черно-белый снимок из семейного архива.

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Так, на своей странице в Инстаграм режиссер опубликовал свое детское фото. На снимке мама Бадоева держит маленького Алана на руках. Мальчик одет в клетчатую рубашку, колготы и шорты.

В описании к снимку клипмейкер поздравил с днем рождения самого близкого человека. Он отметил, что именно мама научила его верить всегда верить в лучшее и заниматься творчеством.

“Эта женщина вложила столько тепла и любви в своих детей, столько заботы. В ее нежных объятьях все мы выросли счастливые и наполненные любовью к этому миру, к людям. Мама научила всегда верить в лучшее, всегда видеть свет. Мама научила творчеству, она умеет из любой нитки создать вышивку, из любого лоскутка платье. Мама пишет стихи, поет песни, разрисовывает листы цветами. Ее взрослая жизнь началась с 15 лет на севере, затем шахты в Горловке, после работа в магазинах от продавца до завмага универсама. Мама невероятно преданный семье человек и сумела сберечь огонь любви к Папе. Я так люблю ее и всегда радуюсь голосу, по ту сторону телефона. Мама пахнет особенно, радостью, счастьем, детством и мечтой. И так прекрасно, что она есть ❤️ Я знаю, что похожие слова каждый может сказать о своей Маме, говорите, пусть мамы знают, как сильно мы их любим. Ещё одна весна пришла для женщины, которая подарила мне жизнь и научила ходить. Просто счастье!“, - написал Бадоев.

Алан Бадоев в детстве
Алан Бадоев в детстве
Скриншот

Ранее Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают его артисты.

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Теги: Алан Бадоев
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Источник: Ivona bigmir)net

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