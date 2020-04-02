Телеведущая выставила фото, на котором видна ее подтянутая фигура .

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, несмотря на карантин, продолжает активно общаться со своими поклонниками. В соцсетях любимица публики не только выкладывает новые фото и видео, но и проводит мастер-классы по приготовлению еды, а также тренировки по фитнесу онлайн.

Притом, глядя на саму Лесю, становится ясно, что эти два занятия обязательно нужно совмещать. Несмотря на частые фото изысканных блюд в Сториз - у Никитюк прекрасная спортивная фигура, которую она не устает демонстрировать фолловерам.

Так, на новых кадрах в Инстаграм Леся появилась в топе и трико нюдового цвета, которые подчеркнули ее стройные бедра и рельефный пресс. Рядом с Никитюк на фото засветился и ее пес Рафик.

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин instagram.com/lesia_nikituk

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин instagram.com/lesia_nikituk

А чуть раньше Леся, как мы и упоминали ранее, показала свой обед - с карамелизированной печенью и овощами. Похоже, с каждым днем карантина блюда Никитюк становятся все более изысканными.

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин instagram.com/lesia_nikituk

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