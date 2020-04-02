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"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин

Комментариев: 2
Телеведущая выставила фото, на котором видна ее подтянутая фигура .

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, несмотря на карантин, продолжает активно общаться со своими поклонниками. В соцсетях любимица публики не только выкладывает новые фото и видео, но и проводит мастер-классы по приготовлению еды, а также тренировки по фитнесу онлайн.

Притом, глядя на саму Лесю, становится ясно, что эти два занятия обязательно нужно совмещать. Несмотря на частые фото изысканных блюд в Сториз - у Никитюк прекрасная спортивная фигура, которую она не устает демонстрировать фолловерам.

Так, на новых кадрах в Инстаграм Леся появилась в топе и трико нюдового цвета, которые подчеркнули ее стройные бедра и рельефный пресс. Рядом с Никитюк на фото засветился и ее пес Рафик.

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин
instagram.com/lesia_nikituk

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин
instagram.com/lesia_nikituk

А чуть раньше Леся, как мы и упоминали ранее, показала свой обед - с карамелизированной печенью и овощами. Похоже, с каждым днем карантина блюда Никитюк становятся все более изысканными. 

"Ест и не толстеет": Никитюк показала идеальные формы в карантин
instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что, Леся Никитюк показала, в чем ждет звонка Джареда Лето.

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Теги: Леся Никитюк, еда, фигура звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.04.2020, 16:35
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гость
Я бы такую порцию съела бы за 3 дня!)) Хотя, показать - это не значит съесть! Может, она вообще, одним салатом питается!
гость  (аноним)  02.04.2020, 16:35
Оценка:  0
гость
Я бы такую порцию съела бы за 3 дня!)) Хотя, показать - это не значит съесть! Может, она вообще, одним салатом питается!
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