Модель приняла участие в челендже #фэшнтрэшн.

"Ну куда же еще накраситься?": Алла Костромичева развеселила новым видео instagram.com/alla

Украинская модель, ведущая “Топ-модель по-украински“ и основательница агентства KModels Алла Костромичева порадовала подписчиков забавной публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость разместила видео, где она делает яркий макияж, одевает длинные черные сапоги, желтое платье-рубашку и полосатый кардиган. Как выяснилось в конце ролика, звезда так наряжалась, чтобы вынести мусор. В описании к видео Алла призналась, что решила принять участие в челендже #фэшнтрэшн.

“А куда же еще😂? Нет других причин... #fashiontrashion #challenge #фэшнтрэшн“, - написала Костромичева.

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Позже модель поделилась новыми кадрами и рассказала о забавных моментах со съемок видео. Кроме того, Алла передала челендж певицам Оле Поляковой и MARUV, а также своей коллеге по шоу “Топ-модель по-украински, фотографу Сони Плакидюк.

“A вот и результат вчерашнего выноса мусора (или мозга). Признаюсь, красиво получилось ни с первого раза. Видели бы вы выражение лица мужика, проезжавшего мимо в тачке, когда я в этом образе копалась в баке, чтобы вытащить свой пакет с мусором и сделать дубль. 😂 Но давайте торжественно положим на мнение других и будем красивыми в любой ситуации - тегай подруг, которым ты делаешь #фэшнтрэшн вызов. А я передаю эстафету моим прекрасным @moi_sofism @maruvofficial @polyakovamusic #фэшнтрэшн“, - написала Костромичева.

Алла Костромичева приняла участие в челендже #фэшнтрэшн Скриншот

Алла Костромичева приняла участие в челендже #фэшнтрэшн Скриншот

Ранее сообщалось, что Алла Костромичева встретилась с 6-метровым крокодилом.

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