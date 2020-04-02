"Я обязательно буду счастливой": Самойлова прокомментировала развод с Джиганом

Оксана Самойлова призналась, что чувствует после объявления о разводе.

Во вторник, 31 марта, супруга известного рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова сообщила в Инстаграм, что собирается подать на развод. На следующий день звездная мама четверых детей решила рассказать фанам, что чувствует после объявления о расставании.

Читай также: “Сорян, Вась“: Джиган странно отреагировал на заявление жены о разводе

Так, на своей странице в Инстаграм Самойлова разместила фото с дочерью, а в описании к снимку написала, что найдет в себе силы не грустить и не будет закрываться в себе. Кроме того, Оксана заявила, что не нужно ее жалеть, ведь она обязательно еще будет счастливой.

“Я сейчас не буду закрываться. За последние 2 месяца, я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост новость для вас, я с этим уже живу.меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети моя сила, моё украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду❤️ так что надеюсь я найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в инстаграме) сейчас и так всем не легко, но нужно держаться🙏берегите свои семьи, цените и любите друг друга ❤️“, - прокомментировала развод Самойлова.

Самойлова прокомментировала развод с Джиганом Скриншот

Ранее мы писали, что ведущая Анна Панова рассекретила имя новорожденной дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.