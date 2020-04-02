"Мое лицо – детектор": украинская ведущая призналась, что не умеет врать

Анастасия Кошман вспомнила историю из детства.

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Ведущая тревел-реалити «У кого більше?» Анастасия Кошман призналась, что разыгрывать людей не умеет, а вот сама становится жертвой шуток.

Девушка поделилась историей о том, как в детстве над ней подшутила ее мама.

– Мое лицо – детектор, – объясняет ведущая. – Как только я что-то задумываю, это сразу можно понять, ведь у меня на лбу красными буквами все написано. Но при этом меня развести крайне просто, потому что я всегда очень доверчива и эмоциональна. В нашей семье шутить над всеми любит мама. Однажды, когда я была еще в школе, она забежала ко мне шесть утра с криками: «Настя! Ты проспала, бегом вставай!» Так себе утречко получилось (смеется). Понятное дело, я подорвалась, начала бегать, одеваться, даже на часы не глянула. «Маме ведь можно доверять», – думала наивная я, пока не заметила, стоя одной ногой в штанине, что она хохочет и говорит: «Первое апреля – никому не верю».

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- В этот же день перепало и папе, который минут 15 крутился вокруг себя и искал дырку на трусах, а мама говорила: «Левее, ну вон же она, сзади», - смеется ведущая.

Как призналась Кошман, она была не единственной в семье, кого решила подколоть ее мама.

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