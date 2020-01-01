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"Влад, что с вами?": Яма разыграл подписчиков, показав фото с волосами

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Хореограф добавил снимок с коротенькой стрижкой - подписчики решили, что это фотошоп или снимок другого артиста.

"Влад, что с вами?": Яма разыграл подписчиков, показав фото с волосами
instagram.com/vladyama_official

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Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Владислав Яма разыграл своих подписчиков на 1 апреля, добавив снимок, на котором запечатлен с короткими темными волосами.

Фото Влад выставил в Инстаграм. Он позирует в расстегнутом джинсовом наряде, с серьгами в обоих ушах и с крестом на шее.

Карантин, - лаконично подписал фото Яма.

"Влад, что с вами?": Яма разыграл подписчиков, показав фото с волосами
instagram.com/vladyama_official

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Фолловеры тут же “раскусили“ первоапрельскую шутку Ямы - и стали искать логическое объяснение, как у хореографа могли появиться на голове волосы: часть решили, что это фотошоп, а некоторые даже предположили, что Влад выставил чужое фото. К слову, версию с фотошопом Влад опроверг, отметив, что фото “живое“ и “просто это молодость“.

  • Вау Влад! Вы использовали конский шампунь?
  • Да это фотошоп. Видно же
  • Эль Кравчук?) Ты ли это 😉
  • Фотожоп👍С первым апреля!
  • @vladyama_official у вас зелёные глаза и нет серьг вроде, вообще фото напоминает Квинту Руслана ну с чертами Влада Ямы)
  • Вы говорили, что Вы блондин
  • Вау! Кто это?🤩
  • Уууу,фото сделано намного раньше ,так как сейчас серьги не носит 👍🏼😊🤪😉, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук разыграл фолловеров, добавив фото с новой “возлюбленной.

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Теги: 1 апреля, розыгрыш, влад яма, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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