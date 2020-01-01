"Влад, что с вами?": Яма разыграл подписчиков, показав фото с волосами
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Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Владислав Яма разыграл своих подписчиков на 1 апреля, добавив снимок, на котором запечатлен с короткими темными волосами.
Фото Влад выставил в Инстаграм. Он позирует в расстегнутом джинсовом наряде, с серьгами в обоих ушах и с крестом на шее.
Карантин, - лаконично подписал фото Яма.
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Фолловеры тут же “раскусили“ первоапрельскую шутку Ямы - и стали искать логическое объяснение, как у хореографа могли появиться на голове волосы: часть решили, что это фотошоп, а некоторые даже предположили, что Влад выставил чужое фото. К слову, версию с фотошопом Влад опроверг, отметив, что фото “живое“ и “просто это молодость“.
- Вау Влад! Вы использовали конский шампунь?
- Да это фотошоп. Видно же
- Эль Кравчук?) Ты ли это 😉
- Фотожоп👍С первым апреля!
- @vladyama_official у вас зелёные глаза и нет серьг вроде, вообще фото напоминает Квинту Руслана ну с чертами Влада Ямы)
- Вы говорили, что Вы блондин
- Вау! Кто это?🤩
- Уууу,фото сделано намного раньше ,так как сейчас серьги не носит 👍🏼😊🤪😉, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук разыграл фолловеров, добавив фото с новой “возлюбленной.
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