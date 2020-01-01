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Красиво живете в карантин: Фото "тамбовского волка" Жидкова рассорило Сеть

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Артист показал, как жарит на мангале колбаски, а подписчики отметили, что не у всех есть такая возможность .

Красиво живете в карантин: Фото
Красиво живете в карантин: Фото "тамбовского волка" Жидкова рассорило Сеть
instagram.com/valeriizhidkov

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Фото автора, актера студии “Квартал 95“ Валерия Жидкова, сделанное во время всеукраинского карантина, рассорило Сеть. Снимок появился в Инстаграм “Квартала“.

В кадре Жидков сидит около мангала и жарит мясо. На заднем плане видна просторная приусадебная территория с вечнозелеными деревьями. В подписи отметили, что приблизительно так Жидков коротает время в карантине.

В самоизоляции. С дымком, - написали под фото.

Красиво живете в карантин: Фото
Красиво живете в карантин: Фото "тамбовского волка" Жидкова рассорило Сеть
instagram.com/kvartal95official

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Подписчики по-разному отреагировали на публикацию: часть фолловеров отметили, что приблизительно так же проводят вечера в карантине, но многие подписчики студии возмутились, напомнив, что сейчас у многих проблемы с деньгами, к тому же, в маленьких квартирах во время самоизоляции выйти можно разве что на балкон:

  • Так можно Самоликвидироватся😂 а без денег и еды?
  • Хорошо быть в самоизоляции в имении. Вы попробуйте в 4 стенах квартирки посидеть с детьми.
  • От подивився я це і лізуть думки про мангал на балконі))
  • В своём дворе, у себя в доме---- почему бы и нет...
  • Красавчик! 👏👏👏У меня дворика нет, но готовлю сейчас стейки на грил-газ сковороде🍽️
  • Вируса выжаривает!
  • Эх, говорили, что во время карантина не будут отключать коммунальные услуги, бедный, видно газ отрубили, на дровах приходится готовить😉
  • Хорошо...а у кого квартира? Все на балкон-жарить шашлыки
  • 👍красиво жить не запретишь
  • На балконе не пожаришь...
  • Штрафуйте 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Валерий Жидков выставил трогательные фото с женой. 

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Теги: Валерий Жидков, Квартал 95, критика, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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