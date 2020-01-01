Красиво живете в карантин: Фото "тамбовского волка" Жидкова рассорило Сеть
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Фото автора, актера студии “Квартал 95“ Валерия Жидкова, сделанное во время всеукраинского карантина, рассорило Сеть. Снимок появился в Инстаграм “Квартала“.
В кадре Жидков сидит около мангала и жарит мясо. На заднем плане видна просторная приусадебная территория с вечнозелеными деревьями. В подписи отметили, что приблизительно так Жидков коротает время в карантине.
В самоизоляции. С дымком, - написали под фото.
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Подписчики по-разному отреагировали на публикацию: часть фолловеров отметили, что приблизительно так же проводят вечера в карантине, но многие подписчики студии возмутились, напомнив, что сейчас у многих проблемы с деньгами, к тому же, в маленьких квартирах во время самоизоляции выйти можно разве что на балкон:
- Так можно Самоликвидироватся😂 а без денег и еды?
- Хорошо быть в самоизоляции в имении. Вы попробуйте в 4 стенах квартирки посидеть с детьми.
- От подивився я це і лізуть думки про мангал на балконі))
- В своём дворе, у себя в доме---- почему бы и нет...
- Красавчик! 👏👏👏У меня дворика нет, но готовлю сейчас стейки на грил-газ сковороде🍽️
- Вируса выжаривает!
- Эх, говорили, что во время карантина не будут отключать коммунальные услуги, бедный, видно газ отрубили, на дровах приходится готовить😉
- Хорошо...а у кого квартира? Все на балкон-жарить шашлыки
- 👍красиво жить не запретишь
- На балконе не пожаришь...
- Штрафуйте 😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Валерий Жидков выставил трогательные фото с женой.
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