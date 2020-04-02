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"Юбилей свадьбы": Жена депутата Грищука снялась в платье из туалетной бумаги

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Актриса студии "Мамахохотала" Аня Гресь развеселила подписчиков, обыграв главные мэмы карантина .

"Юбилей свадьбы": Жена депутата Грищука снялась в платье из туалетной бумаги
facebook.com/anna.gres.1

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Частенько за последнее время в Сети обыгрывали мэмы с гречкой и туалетной бумагой, которые стали самым ходовым товаром в период карантина, но такого еще не было: супруга нардепа Романа Грищука от партии “Слуга народа“ использовала оба продукта в очень необычной и яркой фотосессии.

Актриса студии “Мамахохотала“ Аня Гресь, которая в прошлом году стала мамой, смастерила из туалетной бумаги подобие свадебного платья по случаю 5-летия супружеской жизни. О “грече“ тоже не забыли - ее актриса насыпала в праздничный бокал. Фото и видео веселой фотосессии Аня выставила в Фейсбук и Tiktok.

Поднимаю бокал гречки за здоровье всех лайкнувших 😅
Мой #карантин и #самоизоляция в первый юбилей со дня свадьбы выглядит так😂

П.с. Во время съемки ни один рулон не пострадал.
В дальнейшем будут использованы по назначению🤗, - пообещала Аня.

"Юбилей свадьбы": Жена депутата Грищука снялась в платье из туалетной бумаги
facebook.com/anna.gres.1

Публикация повеселила подписчиков жены нардепа - они отметили, что идея “гениальна“, а Аня - “невероятный позитивчик“.

@anya_gres

Мой ##карантин и ##самоизоляция. Сегодня 5 лет с дня свадьбы😅 поднимаю этот бокал гречки за здоровье всех лайкнувших этот пост 🤔❤️😅

♬ Wedding - k ø h v t

Ранее мы писали, что Аня Гресь снялась на обложку глянца. 

 

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Теги: Роман Грищук, Аня Гресь, стеб, туалетная бумага, мэмы
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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