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Потап и Позитив представили первый выпуск собственного YouTube-шоу

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Музыканты запустили проект под названием 2POPODCAST.
Потап и Позитив представили первый выпуск собственного YouTube-шоу
Потап и Позитив представили первый выпуск собственного YouTube-шоу
Скриншот из видео

Известные украинские исполнители, участники группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) и Позитив (Алексей Завгородний) объявили о запуске нового проекта в YouTube - 2POPODCAST. Первый выпуск шоу вышел в среду, 1 апреля.

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В ролике артисты обсуждали, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес и мир в целом. Также Потап и Позитив признались, чем занимаются на карантине. Кроме того, музыканты смотрели аккаунты в соцсетях таких украинских звезд, как Джамала, Alyona Alyona, Леся Никитюк и звонили MONATIK. 

“У нас накопилось. И нам есть, что сказать Каждую среду в #2POPОDCAST мы обсуждаем, развлекаем, показываем, поднимаем интересные темы и строим новую реальность в новом формате!“, - говорится в описании к видео.

Ранее Потап проверил, насколько хорошо участники “Время и Стекло“ знают друг друга.

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Теги: Потап, Позитив, 2POPODCAST
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Источник: Ivona bigmir)net

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