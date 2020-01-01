Музыканты запустили проект под названием 2POPODCAST.

Потап и Позитив представили первый выпуск собственного YouTube-шоу Скриншот из видео

Известные украинские исполнители, участники группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) и Позитив (Алексей Завгородний) объявили о запуске нового проекта в YouTube - 2POPODCAST. Первый выпуск шоу вышел в среду, 1 апреля.

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В ролике артисты обсуждали, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес и мир в целом. Также Потап и Позитив признались, чем занимаются на карантине. Кроме того, музыканты смотрели аккаунты в соцсетях таких украинских звезд, как Джамала, Alyona Alyona, Леся Никитюк и звонили MONATIK.

“У нас накопилось. И нам есть, что сказать Каждую среду в #2POPОDCAST мы обсуждаем, развлекаем, показываем, поднимаем интересные темы и строим новую реальность в новом формате!“, - говорится в описании к видео.

Ранее Потап проверил, насколько хорошо участники “Время и Стекло“ знают друг друга.

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