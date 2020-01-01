"Уже лучше": Заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии

Голливудская звезда родом из Украины призналась, что симптомов COVID-19 уже почти не чувствует.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно 21 марта сообщила, что у нее диагностировали коронавирус. 22-летняя артистка несколько дней находилась в самоизоляции. Но 23 марта ее состояние ухудшилось и понадобилась госпитализация.

Читай также: Идрис Эльба и его жена победили коронавирус

А в среду, 1 апреля, Иванна впервые за неделю опубликовала новый пост в Инстаграм, в котором поблагодарила фанов за поддержку и призналась, что ей стало намного лучше. Кинозвезда написала, что все еще находится в самоизоляции. Также Сахно призвала своих подписчиков оставаться дома и не нарушать правил карантина.

“Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки“, - написала Иванна.

Заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии Скриншот

Ранее Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.