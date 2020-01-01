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"Уже лучше": Заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии

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Голливудская звезда родом из Украины призналась, что симптомов COVID-19 уже почти не чувствует.
"Уже лучше": Заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии
"Уже лучше": Заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии
Getty Images

Известная голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно 21 марта сообщила, что у нее диагностировали коронавирус. 22-летняя артистка несколько дней находилась в самоизоляции. Но 23 марта ее состояние ухудшилось и понадобилась госпитализация.

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А в среду, 1 апреля, Иванна впервые за неделю опубликовала новый пост в Инстаграм, в котором поблагодарила фанов за поддержку и призналась, что ей стало намного лучше. Кинозвезда написала, что все еще находится в самоизоляции. Также Сахно призвала своих подписчиков оставаться дома и не нарушать правил карантина.

“Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки“, - написала Иванна.

Заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии
Заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии
Скриншот

Ранее Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19.

 

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Теги: Иванна Сахно
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Источник: Ivona bigmir)net

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