Артистка ответила на провокационные вопросы в интервью для глянца.

Неожиданно: Астафьева призналась, что бы сделала, будь она мужчиной instagram.com/stories/da_astafieva

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Эпатажная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поразила Сеть новым интервью, в котором рассказала, почему позирует голой, а также призналась, что бы в первую очередь сделала, если бы стала мужчиной.

На столь провокационные вопросы секс-бомба ответила в материале для aughtmag. Фото и цитаты для журнала появились в Инстаграм Астафьевой. Публикации сразу же растиражировали подписчики звезды, добавив себе на странички. Одним из самых популярных стало заявление Астафьевой о фото в стиле ню, которых у звезды довольно много:

Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому, - написала звезда.

Неожиданно: Астафьева призналась, что бы сделала, будь она мужчиной instagram.com/stories/da_astafieva

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Также “пошли в народ“ слова Астафьевой о том, что бы она сделала, став мужчиной. Звезда, в частности отметила, что в первую очередь постаралась бы понять, почему у мужчин происходят конфликты с женщинами:

Ну, во-первых, узнала бы, как работают все мужские механизмы по отношению к женщине. Я не знаю. В принципе, я перепробовала практически все дела, которыми занимаются мужчины, в рамках шоу, в котором я сейчас летаю по всему миру. Там я доказываю, что то, чем занимаются мужчины, под силу женщинам. Это очень круто. Но я бы, наверное, попыталась продублировать на листочек, как всё видит мужчина, и почему же так сильно отличается подход мужчины и женщины. Наверное, показала бы себе, превратившись обратно в женщину. Часто какие-то конфликты и непонятки происходят именно потому, что никто из нас не хочет говорить. Вот сейчас, общаясь с мужчинами, я начинаю понимать, что вот так миллион событий в жизни происходит глупо и несправедливо лишь потому, что мы не хотим обсуждать, мы боимся открыться друг другу. Для меня в отношениях очень важно, чтобы мужчина был искренним. Это, конечно, редкость. Большая заслуга женщины, когда мужчина может перед ней заплакать, поделиться, рассказать что-то сокровенное. Для меня это важно, и я очень страдаю, когда мужчина закрытый и уходит в себя, - написала Астафьева.

Неожиданно: Астафьева призналась, что бы сделала, будь она мужчиной instagram.com/stories/da_astafieva

Подписчики отметили, что Даша - мудрая женщина и поблагодарили ее за позитивный взгляд на вещи.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала с голыми ягодицами.

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