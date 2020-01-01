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Макс Барских запускает серию одиночных вечеринок в стиле #STAYHOME

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Певец знает, чем занять поклонников на карантине.
Макс Барских запускает серию одиночных вечеринок в стиле #STAYHOME
Макс Барских запускает серию одиночных вечеринок в стиле #STAYHOME
Пресс-служба

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Сегодня всем хочется чаще слышать хорошие новости, и певец Макс Барских решил порадовать своих поклонников. Исполнитель представил ремикс на песню «Лей, не жалей».

Новинкой Барских призывает слушателей оставаться в хорошем расположении духа, соблюдая все меры предосторожности. А также он предлагает устроить одиночные вечеринки в Instagram.

Для этого необходимо у себя в  сторис  запостить танцы под ремикс, отметить Макса Барских и поставить хештег  #danceathomewithmb. Лучшие видео исполнитель опубликует у себя в Instagram.

Макс Барских запускает серию одиночных вечеринок в стиле #STAYHOME
Макс Барских запускает серию одиночных вечеринок в стиле #STAYHOME
Пресс-служба

Оригинальный трек «Лей, не жалей»  уже 17 недель находится в радиоэфире по всему миру и успел  прозвучать суммарно в радиоэфире около 800 тыс. раз.

Беспрецедентным для украинского шоу-бизнеса является и тот факт, что на протяжении 8-ми недель трек Барских удерживает лидерство главного чарта медиапортала TopHit – Top Radio Hits, опережая The Weeknd с его композицией Blinding Lights с разницей в 200 тысяч эфиров.

Согласно статистике этого же аналитического сервиса, трек «Лей, не жалей» в течении каждой недели звучит не менее 60 тыс. А это значит, что минимум 6 радиостанций в мире ежеминутно воспроизводят данный сингл.

Ранее мы писали, почему Макс Барских ощущает себя старше своих лет.

 

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Теги: Макс Барских
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