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Беременная Джамала умилила Сеть домашним фото с округлившимся животиком

Комментариев: 3
Певица рассказала о сложностях второй беременности.
Беременная Джамала умилила Сеть домашним фото с округлившимся животиком
Беременная Джамала умилила Сеть домашним фото с округлившимся животиком

Украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году выиграла “Евровидения“, поделилась с поклонниками новой “беременной“ фотографией. Звезда и ее супруг Сеит-Бекир Сулеймановожидают на появление второго ребенка.

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На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала снимок, где она демонстрирует заметно округлившийся живот. На снимке 37-летняя певица в домашней обстановке позирует в розовом обтягивающем платье с оголенными плечами.

В описании к свежему кадру артистка рассказала, с какими сложностями столкнулась на последних месяцах второй беременности. 

“Я привыкла свою первую беременность проводить достаточно активно: работа, спорт, встречи с друзьями. У меня была бесконечная череда съёмок в шоу, программах, запись интервью, концерты. Я занималась йогой и плаванием. Большую часть этой беременности я провела активно. И сейчас мне сложно сбавить обороты и проводить все время дома. Многие говорят: “Ждёшь ребенка? Класс! Отдыхай, лежи, наслаждайся“. Я к такому не привыкла😭 Поэтому остаётся продолжать заниматься музыкой, записывать каверы, давать интервью по скайпу :) и постараться меньше есть :( А спортзал мне заменяют онлайн-тренировки, когда позволяет человек-пружина 😂 На последних месяцах беременности у меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда 😂😂😂“,  - поделилась Джамала.

Беременная Джамала
Беременная Джамала
Скриншот

Ранее беременная Джамала перепела хит из мультфильма “Король Лев“.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.04.2020, 16:55
Оценка:  0
гость
СУСАНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:52
Оценка:  0
гость
Надеюсь, она высрет зародыш в унитаз.
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:51
Оценка:  0
гость
It is very useful to know how Jamala's pregnancy is.
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