Беременная Джамала умилила Сеть домашним фото с округлившимся животиком

Певица рассказала о сложностях второй беременности.

Украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году выиграла “Евровидения“, поделилась с поклонниками новой “беременной“ фотографией. Звезда и ее супруг Сеит-Бекир Сулеймановожидают на появление второго ребенка.

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На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала снимок, где она демонстрирует заметно округлившийся живот. На снимке 37-летняя певица в домашней обстановке позирует в розовом обтягивающем платье с оголенными плечами.

В описании к свежему кадру артистка рассказала, с какими сложностями столкнулась на последних месяцах второй беременности.

“Я привыкла свою первую беременность проводить достаточно активно: работа, спорт, встречи с друзьями. У меня была бесконечная череда съёмок в шоу, программах, запись интервью, концерты. Я занималась йогой и плаванием. Большую часть этой беременности я провела активно. И сейчас мне сложно сбавить обороты и проводить все время дома. Многие говорят: “Ждёшь ребенка? Класс! Отдыхай, лежи, наслаждайся“. Я к такому не привыкла😭 Поэтому остаётся продолжать заниматься музыкой, записывать каверы, давать интервью по скайпу :) и постараться меньше есть :( А спортзал мне заменяют онлайн-тренировки, когда позволяет человек-пружина 😂 На последних месяцах беременности у меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда 😂😂😂“, - поделилась Джамала.

Беременная Джамала Скриншот

Ранее беременная Джамала перепела хит из мультфильма “Король Лев“.

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