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Нежно и по-детски: Тина Кароль записала видео под весенним снегом

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Артистка выставила новое видео, а ее раскритиковали за слишком яркий цвет волос .

Нежно и по-детски: Тина Кароль записала видео под весенним снегом
Нежно и по-детски: Тина Кароль записала видео под весенним снегом
instagram.com/tinakarol_fantina

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Певица Тина Кароль продолжает общаться с поклонниками во время карантина, показывая, как сама проводит самоизоляцию в частном доме в Зазимье под Киевом.

На этот раз на фан-страничке Кароль в Инстаграм появилось видео, снятое Тиной во время недавнего снегопада.

Звезда подставляет голову под падающие снежинки и выглядит очень счастливой. Мокрые волосы артистки кажутся более насыщенного цвета, чем обычно.

Дома магнолия, на улице снег. Нам нет оправдания, - процитировали в публикации Кароль💋

В комментариях многие пользователи Сети похвалили видео и отметили, что Тина выглядит очень нежной. Однако часть подписчиков раскритиковали "слишком рыжие" волосы Кароль.

Ранее мы писали, что Тина Кароль умилила Сеть домашним фото. 

 

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Теги: тина кароль, снегопад, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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