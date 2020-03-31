Нежно и по-детски: Тина Кароль записала видео под весенним снегом
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Певица Тина Кароль продолжает общаться с поклонниками во время карантина, показывая, как сама проводит самоизоляцию в частном доме в Зазимье под Киевом.
На этот раз на фан-страничке Кароль в Инстаграм появилось видео, снятое Тиной во время недавнего снегопада.
Звезда подставляет голову под падающие снежинки и выглядит очень счастливой. Мокрые волосы артистки кажутся более насыщенного цвета, чем обычно.
Дома магнолия, на улице снег. Нам нет оправдания, - процитировали в публикации Кароль💋
В комментариях многие пользователи Сети похвалили видео и отметили, что Тина выглядит очень нежной. Однако часть подписчиков раскритиковали "слишком рыжие" волосы Кароль.
Ранее мы писали, что Тина Кароль умилила Сеть домашним фото.
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