Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами
Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут часто отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграм. Так, на днях одна из пользовательниц Сети предложила знаменитости составить ТОП-5 своих главных правил в общении с мужчинами.
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В разделе Сторис Ольга опубликовала короткое видео, в котором рассказала, что общаясь с мужчиной, девушка должна:
“Залишатися таємницею, ніколи не скаржитися, нічого не вимагати, давати собі і йому свободу (якщо хоче людина у відрядження, нехай їде), не набридати зайвими питаннями і ревнощами“.
Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.
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Полная версия правил
Уже и сюда кацапская еб...ная мразь слетелась, как мухи на говно?!
Кацапы, вы еще не передохли от вируса?
Желаем вам долгой, мучительной смерти! Паскуды
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
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