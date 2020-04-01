Ведущая подсказала, какими должны быть девушки в общении с мужчинами.

Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут часто отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграм. Так, на днях одна из пользовательниц Сети предложила знаменитости составить ТОП-5 своих главных правил в общении с мужчинами.

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В разделе Сторис Ольга опубликовала короткое видео, в котором рассказала, что общаясь с мужчиной, девушка должна:

“Залишатися таємницею, ніколи не скаржитися, нічого не вимагати, давати собі і йому свободу (якщо хоче людина у відрядження, нехай їде), не набридати зайвими питаннями і ревнощами“.

Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами Скриншот

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.

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