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Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами

Комментариев: 7
Ведущая подсказала, какими должны быть девушки в общении с мужчинами.
Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами
Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут часто отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграм. Так, на днях одна из пользовательниц Сети предложила знаменитости составить ТОП-5 своих главных правил в общении с мужчинами.

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В разделе Сторис Ольга опубликовала короткое видео, в котором рассказала, что общаясь с мужчиной, девушка должна:

“Залишатися таємницею, ніколи не скаржитися, нічого не вимагати, давати собі і йому свободу (якщо хоче людина у відрядження, нехай їде), не набридати зайвими питаннями і ревнощами“.

Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами
Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами
Скриншот

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.

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Теги: Ольга Фреймут, отношения
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  01.04.2020, 17:01
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
Уже и сюда кацапская еб...ная мразь слетелась, как мухи на говно?!
Кацапы, вы еще не передохли от вируса?
Желаем вам долгой, мучительной смерти! Паскуды
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:58
Оценка:  0
гость
Самое главное это хорошо у мужика сосать йух и главное причмокивая.
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:57
Оценка:  0
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА ХОХЛОСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА! ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ Х-О-Х-ОЛ - МЕРТВЫЙ Х-О-Х-ОЛ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:35
Оценка:  +2
гость
Гуцульё ибаное!
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:34
Оценка:  -2
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:15
Оценка:  +1
гость
Конычка заебато сосёт!
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:15
Оценка:  +2
гость
І дівчина не повинна ніколи срати бо вона леді
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