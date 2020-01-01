Артистка запостила в соцсети детский снимок.

Певица Селин Дион показала себя в детстве - архивное фото instagram.com/celinedion

Всемирно известная канадская исполнительница Селин Дион, которая 30 марта отпраздновала 52-й день рождения, поделилась с поклонниками редкой фотографией.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала детский снимок. На архивном кадре маленькая русоволосая Селин запечатлена с челкой в синем кофте, поверх которого она одела клетчатое платье.

“С Днем Рождения, Селин! Желаем вам здоровья, любви и счастья! Команда Селин“, - говорится в подписи к публикации.

Певица Селин Дион показала себя в детстве Скриншот

Напомним, ранее Селин Дион показала сыновей-близнецов.

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