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"В магазин, как в космос": Ведущая "Орел и Решка" поразила своим видом в карантин

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Алина Астровская с Антоном Лаврентьевым запостили фото в респираторах .

"В магазин, как в космос": Ведущая "Орел и Решка" поразила своим видом в карантин
instagram.com/alina_astrovskaya_

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Ведущая популярного тревел-шоу “Орел и Решка“ Алина Астровская, которая недавно призналась в любви коллеге по проекту Антону Лаврентьеву, показала, в каком видео они ходят за покупками в карантин.

В Инстаграм Алина выставила фото, на котором они с Антоном позируют около кассы в супермаркете. Кроме одежды на паре - респираторы, защитные очки и перчатки.

В магазин, как в открытый космос!
👽👽❤️🚀
Нет, никто не нас странно не смотрел! Все люди в магазине, абсолютно все в масках и перчатках! #спасибо за #осознанность, - написала телеведущая.

"В магазин, как в космос": Ведущая "Орел и Решка" поразила своим видом в карантин
instagram.com/alina_astrovskaya_

Ранее мы писали, что Алина Астровская показала, как проводит медовый месяц в карантине. 

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Теги: карантин, Алина Астровская, коронавирус, респиратор
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Источник: IVONА bigmir)net

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