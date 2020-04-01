Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко очаровала Сеть "беременным" фото

Комментариев: 1
Звезда опубликовала архивную фотографию со времен беременности.
Анита Луценко очаровала Сеть "беременным" фото
Анита Луценко очаровала Сеть "беременным" фото
instagram.com/anitasporty

Популярная фитнес-тренер и ведущая шоу “Зважені та щасливі“ Анита Луценко поделилась с поклонниками фотографией из личного архива. Знаменитость показала кадр со времен беременности.

Читай также: “Настроение - ракета“: Анита Луценко ошеломила сексуальным образом

На своей странице в Инстаграм спортсменка опубликовала кадр, где она продемонстрировала округлившийся живот в бежевом боди с длинными рукавами и розовой кофте. В описании под снимком Анита поделилась собственными мыслями о воспитании детей. Луценко призвала родителей следить за рационом своих малышей.

“Именно вы должны научить своего ребёнка есть разнообразную еду, чувствовать разные вкусы. И если он сегодня не хочет брокколи, то не факт что не захочет через год, важно просто периодически ПРЕДЛАГАТЬ! Когда я это поняла, я стала предлагать и Мия стала по кусочку пробовать и то, что не ела раньше - стала есть! ❤️ Учите их и учитесь у них сами ;)“, - поделилась собственным опытом звезда.

Анита Луценко очаровала Сеть
Анита Луценко очаровала Сеть "беременным" фото
Скриншот

Ранее Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анита Луценко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.04.2020, 15:17
Оценка:  0
гость
дебилка
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь