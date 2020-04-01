Звезда опубликовала архивную фотографию со времен беременности.

Популярная фитнес-тренер и ведущая шоу “Зважені та щасливі“ Анита Луценко поделилась с поклонниками фотографией из личного архива. Знаменитость показала кадр со времен беременности.

Читай также: “Настроение - ракета“: Анита Луценко ошеломила сексуальным образом

На своей странице в Инстаграм спортсменка опубликовала кадр, где она продемонстрировала округлившийся живот в бежевом боди с длинными рукавами и розовой кофте. В описании под снимком Анита поделилась собственными мыслями о воспитании детей. Луценко призвала родителей следить за рационом своих малышей.

“Именно вы должны научить своего ребёнка есть разнообразную еду, чувствовать разные вкусы. И если он сегодня не хочет брокколи, то не факт что не захочет через год, важно просто периодически ПРЕДЛАГАТЬ! Когда я это поняла, я стала предлагать и Мия стала по кусочку пробовать и то, что не ела раньше - стала есть! ❤️ Учите их и учитесь у них сами ;)“, - поделилась собственным опытом звезда.

Анита Луценко очаровала Сеть "беременным" фото Скриншот

Ранее Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.