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Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд

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Звезды Нового канала поделились своими любимыми бьюти-процедурами.
Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Пресс-служба

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После начала карантина из-за пандемии коронавируса закрылись все салоны красоты и спортзалы, но это не повод унывать и забрасывать уход за собой. Проводить бьюти-процедуры можно и дома. Как ухаживать за телом, волосами и правильно делать фитнес для лица, рассказали звезды Нового канала.

Анастасия Кошман, ведущая тревел-реалити «У кого більше?»

Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Пресс-служба

– У меня есть диплом косметолога, – говорит Настя. – Поэтому я с радостью поделюсь с вами парочкой секретов ухода за лицом. В вашем арсенале должно быть минимум четыре продукта: умывалка, тоник, крем для лица, крем под глаза. Умываться нужно ежедневно, и ни в коем случае нельзя это делать с мылом. Мыло – щелочь, которая уничтожает защитную функцию кожи. Поэтому обязательно приобрести средство для умывания! Сейчас нет возможности купить профессиональную косметику у косметолога, поэтому лучше покупать аптечные ухродовые бренды. Тем более, аптеки сейчас доступны.

Мальвина Чукля, победительница третьего сезона «Топ-модели по-украински»

Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Пресс-служба

– Кератиновое выравнивание и восстановление волос я дома заменяю обычной маской из оливкового масла, – делится модель. – Держу ее где-то полчасика, можно и дольше. После этого волосы шелковистые, прямые. Главное — хорошенько высушить, и укладка готова. А чтобы кожа выглядела прекрасно, я пью витамины, делаю маски и скрабирую лицо. Кстати, классный заменитель магазинных скрабов – кофейная гуща и мед. Это очень питательно и полезно для кожи.

Анна Олицкая, ведущая тревел-реалити «У кого більше?»

Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Пресс-служба

– Из-за карантина я перестала ходить на хиро-массаж лица, хотя делала его раз в неделю, – жалуется ведущая. – Проводят его руками. И это настоящее безоперационное омоложение. Убирается второй подбородок, щеки и заломы на шее. Так вот, некоторые упражнения я делаю в домашних условиях. И вот несколько из них. Техника выполнения проста: садимся ровно, выдвигаем нижнюю челюсть вперед и голову немного опрокидываем назад. Делаем это упражнение 10 подходов по 10 секунд. Второе упражнение – обычные круговые движения головой, 10 раз в одну и другую стороны. Третье упражнение: выдвигаем подбородок вперед, опрокидываем голову назад, высовываем язык и тянем его к кончику носа. В таком положении находимся минуту.

Катя Куличенко (Тетя Мотя), финалистка третьего сезона «Топ-модели по-украински»

Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Уход за собой в домашних условиях: любимые ритуалы звезд
Пресс-служба

— Во время карантина я ухаживаю за собой как обычно: проснулась, потерла глаза и пошла умываться (улыбается). Если серьезно, то утром обожаю принимать ванну со всякими бомбочками. Чтобы очистить кожу, использую не только гель, но и скраб для тела. Затем перехожу к волосам — мою их и наношу маску. И только после этих процедур начинаю уделять особое внимание лицу. Сначала я его скрабирую, клею патчи под глаза, мажу кремом для лица и пользуюсь специальным роликом для кожи вокруг глаз. В итоге получаю чистое и «выспавшееся» лицо.

Ранее мы писали, что посмотреть на карантине. 

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Теги: карантин, новый канал
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