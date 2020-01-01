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"Не могу скрывать любовь": Остапчук выставил фото с коллегой по "Танцам"

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Телеведущий разыграл подписчиков, добавив снимок с Викторией Булитко .

"Не могу скрывать любовь": Остапчук выставил фото с коллегой по "Танцам"
instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно шумно развелся с переводчицей Еленой Войченко, разыграл подписчиков в День юмора. В Инстаграм он добавил фото с актрисой “Дизель шоу“ Викторией Булитко, с которой вместе участвовал в проекте “Танцы со звездами“.

В кадре Виктория натянуто улыбается, положив руку на плечо Остапчука, который скорчил издевательскую гримасу. В подписи к фото Остапчук отметил, что решил показать любопытным подписчикам, с кем у него роман, о котором много судачили в Сети. К слову, Владимир уже не раз сам “подогревал“ слухи о новых отношениях, то выставляя фото, на котором у него на плече лежит женская рука, то просто упоминая о “любовнице“ в Сториз. 

Не могу больше скрывать свою Любовь.

Вот она - владелица “руки“ и новая девушка Остапчука.

Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз.

Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете.

Всем ❤️

#именноэтотдень #любовьпобедит #самаясамая, - написал Владимир.

"Не могу скрывать любовь": Остапчук выставил фото с коллегой по "Танцам"
instagram.com/vova_ostapchuk

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Подписчики отметили, что разгадали первоапрельский розыгрыш Остапчука, однако некоторые пошутили, что это может оказаться правдой:

  • Я чувствовал, что у тебя есть кто-то кроме меня!!! 💔, - пошутил телеведущий, блогер Слава Демин.
  • Это не мужчина?????👀, - изумился Алексей Дурнев.
  • и вас с 1 апреля)
  • Все Вы тут пишите, первым апреля, а завтра таки окажется правдой🤣🤣🤣
  • Хорошая шутка 😂
  • Можна було щось і оригінальніше придумати 🤦‍♀️
  • Прикол має бути драматичнішим😂
  • Шутка что надо👍🏼👍🏼👍🏼
  • Сегодня же 1 апреля) но попытка не плохая 🔥
  • 😂😂😂😂 с днём юмора🎉, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Остапчук стал проводить много времени с экс-супругой. 

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Теги: Владимир Остапчук, романы звезд, первое апреля, Виктория Булитко
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Источник: IVONА bigmir)net

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