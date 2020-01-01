Телеведущий разыграл подписчиков, добавив снимок с Викторией Булитко .

"Не могу скрывать любовь": Остапчук выставил фото с коллегой по "Танцам" instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно шумно развелся с переводчицей Еленой Войченко, разыграл подписчиков в День юмора. В Инстаграм он добавил фото с актрисой “Дизель шоу“ Викторией Булитко, с которой вместе участвовал в проекте “Танцы со звездами“.

В кадре Виктория натянуто улыбается, положив руку на плечо Остапчука, который скорчил издевательскую гримасу. В подписи к фото Остапчук отметил, что решил показать любопытным подписчикам, с кем у него роман, о котором много судачили в Сети. К слову, Владимир уже не раз сам “подогревал“ слухи о новых отношениях, то выставляя фото, на котором у него на плече лежит женская рука, то просто упоминая о “любовнице“ в Сториз.

Не могу больше скрывать свою Любовь.

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Вот она - владелица “руки“ и новая девушка Остапчука.

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Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз.

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Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете.

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Всем ❤️

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#именноэтотдень #любовьпобедит #самаясамая, - написал Владимир.

"Не могу скрывать любовь": Остапчук выставил фото с коллегой по "Танцам" instagram.com/vova_ostapchuk

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Подписчики отметили, что разгадали первоапрельский розыгрыш Остапчука, однако некоторые пошутили, что это может оказаться правдой:

Я чувствовал, что у тебя есть кто-то кроме меня!!! 💔, - пошутил телеведущий, блогер Слава Демин.

Это не мужчина?????👀, - изумился Алексей Дурнев.

и вас с 1 апреля)

Все Вы тут пишите, первым апреля, а завтра таки окажется правдой🤣🤣🤣

Хорошая шутка 😂

Можна було щось і оригінальніше придумати 🤦‍♀️

Прикол має бути драматичнішим😂

Шутка что надо👍🏼👍🏼👍🏼

Сегодня же 1 апреля) но попытка не плохая 🔥

😂😂😂😂 с днём юмора🎉, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Остапчук стал проводить много времени с экс-супругой.

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