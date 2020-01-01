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"Нагрудила"природа: Забавные оговорки участниц "Кто против блондинок"

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В День смеха рассказываем об оговорках блонд на проекте Нового канала .
"Нагрудила"природа: Забавные оговорки участниц "Кто против блондинок"
"Нагрудила"природа: Забавные оговорки участниц "Кто против блондинок"
Пресс-служба

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Собрать в одной студии 43 блондинки и верить, что они ничего не учудят, было бы слишком наивно. Так что съемочная команда проекта «Кто против блондинок?» (Новый канал) даже не удивилась, когда девушки начали выдавать перлы.

Все дело в том, что во время съемок участницы очень часто оговаривались, рассказала накануне Дня смеха креативный директор проекта Ольга Чеснокова. Видимо, открытое декольте, которое для каждой из блондинок подготовили стилисты, сбивало с толку не только звездных гостей студии, но и самых девушек.

— Однажды девушка из шестого ряда хотела похвастаться мужчине, что она находится среди самых умных. И вместо того, чтобы сказать «тут зона великого розуму», она сказала: «тут зона великого розміру», — вспоминает Чеснокова.

"Нагрудила"природа: Забавные оговорки участниц "Кто против блондинок"
Пресс-служба

Подобными оговорками по Фрейду насыщен каждый выпуск «Кто против блондинок?» — курьезы из эфира не удаляются.

— А в другом выпуске участница сказала о своей груди «Природа мене нагрудила» (вместо «наградила»). Но природа действительно ее «нагрудила» роскошным бюстом четвертого размера, — улыбается Ольга.

Смотрите новый яркий сезон игрового проекта «Кто против блондинок?» по вторникам в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала о своем первом поцелуе. 

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Теги: кто против блондинок, 1 апреля
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