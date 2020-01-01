Артистка перекрасилась в рыжевато-русый и сменила прическу .

"Время перемен": LOBODA подстриглась и изменила цвет волос instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая соблюдает строгий карантин, продолжает радовать фанатов “домашними селфи“. На этот раз артистка не просто добавила новое фото, а показала кардинальные перемены имиджа. Еще недавно жгучая блондинка Ло - перекрасила волосы в более “естественный“ русо-рыжий цвет и немного укоротила их, придав прическе форму. К слову, челку LOBODA решила не делать. Светлана позирует на фото в черной майке с очень глубоким вырезом, а на шее у нее висит кулон - лезвие.

Время перемен😍, - лаконично подписала снимки Лобода.

"Время перемен": LOBODA подстриглась и изменила цвет волос instagram.com/lobodaofficial

"Время перемен": LOBODA подстриглась и изменила цвет волос instagram.com/lobodaofficial

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Фанам артистки, судя по всему, очень понравились “перемены“ Лободы - фолловеры оставили множество комментариев с комплиментами:

Идеальное место для селфи дома найдено😂

нет слов, одни эмоции... ❤️ невероятная... 😍

😍😍😍Вы безумно красивая женщина 🔥🔥🔥

Вам просто чертовски идёт! (наконец-то чёлка исчезла)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Нереально естественно и круто😍

Прическа крутая

Это просто OMG💣😍🔥, - написали в Сети.

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