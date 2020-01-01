"Время перемен": LOBODA подстриглась и изменила цвет волос
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Певица Светлана Лобода, которая соблюдает строгий карантин, продолжает радовать фанатов “домашними селфи“. На этот раз артистка не просто добавила новое фото, а показала кардинальные перемены имиджа. Еще недавно жгучая блондинка Ло - перекрасила волосы в более “естественный“ русо-рыжий цвет и немного укоротила их, придав прическе форму. К слову, челку LOBODA решила не делать. Светлана позирует на фото в черной майке с очень глубоким вырезом, а на шее у нее висит кулон - лезвие.
Время перемен😍, - лаконично подписала снимки Лобода.
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Фанам артистки, судя по всему, очень понравились “перемены“ Лободы - фолловеры оставили множество комментариев с комплиментами:
- Идеальное место для селфи дома найдено😂
- нет слов, одни эмоции... ❤️ невероятная... 😍
- 😍😍😍Вы безумно красивая женщина 🔥🔥🔥
- Вам просто чертовски идёт! (наконец-то чёлка исчезла)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Нереально естественно и круто😍
- Прическа крутая
- Это просто OMG💣😍🔥, - написали в Сети.
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