Михаил Хома признался, что в детстве был влюблен в воспитательницу.

Солист популярной украинской группы DZIDZIO Михаил Хома поделился с поклонниками забавной историей со времен детского сада.

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На своей странице в Инстаграм артист признался, что был влюблен в воспитательницу и вместо того, чтобы спать в обед, он тренировался целоваться на подушке. Кроме того, Михаил в шутку заявил, что няня ревновала.

Свой рассказ музыкант дополнил архивной фотографией, где он совсем маленький позирует с няней и воспитательницей. Хома был одет в белую рубашку с розовой бабочкой и в серых брюках с подтяжками.

“В дитячому садочку в обід, коли всі діти спали, я не спав..., я цілувався з подушкою, бо був закоханий у виховательку. А няня ревнувала і зганяла свою злість на всіх, хто впісявся🤭😁“, - написал Дзидзьо.

Дзидзьо показал архивное фото из детского сада Скриншот

Напомним, ранее Дзидзьо поделился рецептом любимого завтрака.

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