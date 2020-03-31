Сергей Шахов заметно посвежел и отметил, что все домашние здоровы.

На 17 день болезни - депутат, зараженный COVID-19, выставил свежее фото instagram.com/shahov_sergey

Читай также: ТОП-10 мобильных приложений, которые скачивают во время коронавируса

Украинский нардеп Сергей Шахов, который недавно попал в больницу из-за осложнений COVID-19, добавил новое фото, сделанное уже дома.

Сегодня 17 день с того момента, как Шахову поставили диагноз “коронавирус“. Напомним, что согласно некоторым данным, публикуемым в СМИ со слов медиков, 18 день инфицирования COVID-19 является критическим, а после этого периода может наступить полное выздоровление пациента.

На фото, опубликованного в Инстаграм, нардеп Шахов выглядит гораздо лучше прежнего, у него “свежий“ цвет лица. В кадре Сергей держит на руках свою собачку.

Как же хорошо дома! - написал нардеп.

На вопрос подписчиков, как себя чувствует его жена - Шахов ответил, что “все уже здоровы“.

На 17 день болезни - депутат, зараженный COVID-19, выставил свежее фото instagram.com/shahov_sergey

Ранее мы писали, что врачи рассказали о новых симптомах коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.