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На 17 день болезни - депутат, зараженный COVID-19, выставил свежее фото

Комментариев: 3
Сергей Шахов заметно посвежел и отметил, что все домашние здоровы.

На 17 день болезни - депутат, зараженный COVID-19, выставил свежее фото
На 17 день болезни - депутат, зараженный COVID-19, выставил свежее фото
instagram.com/shahov_sergey

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Украинский нардеп Сергей Шахов, который недавно попал в больницу из-за осложнений COVID-19, добавил новое фото, сделанное уже дома.

Сегодня 17 день с того момента, как Шахову поставили диагноз “коронавирус“. Напомним, что согласно некоторым данным, публикуемым в СМИ со слов медиков, 18 день инфицирования COVID-19 является критическим, а после этого периода может наступить полное выздоровление пациента.

На фото, опубликованного в Инстаграм, нардеп Шахов выглядит гораздо лучше прежнего, у него “свежий“ цвет лица. В кадре Сергей держит на руках свою собачку.

Как же хорошо дома! - написал нардеп.

На вопрос подписчиков, как себя чувствует его жена - Шахов ответил, что “все уже здоровы“.

На 17 день болезни - депутат, зараженный COVID-19, выставил свежее фото
На 17 день болезни - депутат, зараженный COVID-19, выставил свежее фото
instagram.com/shahov_sergey

Ранее мы писали, что врачи рассказали о новых симптомах коронавируса.

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Теги: Сергей Шахов, коронавирус, COVID-19, нардеп
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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direktor_b    31.03.2020, 19:01
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dиk    31.03.2020, 18:40
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dиk    31.03.2020, 18:40
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