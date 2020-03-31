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"Стиль важнее?": Нардепа от "Слуги народа" затроллили за гипюровую маску

Комментариев: 4
Людмила Марченко перечислила достоинства защитной маски, в которой на днях появилась в ВР.

"Стиль важнее?": Нардепа от "Слуги народа" затроллили за гипюровую маску
facebook.com

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Украинская нардеп Людмила Марченко из партии “Слуга народа“ отреагировала на критику яркой детали своего образа, в котором она появилась намедни в Верховной раде.

Речь идет о броской защитной маске, украшенной черным кружевом, которую нардеп надела к облегающему бежевому платью и классически туфлям-лодочкам. 

Как только фото Марченко в стильной “защите“ попали в Сеть - в интернете стали множиться броские комментарии и заголовки, в которых нардепа критиковали за пренебрежением безопасностью в угоду стилю, а порой даже сравнивали яркий аксессуар с частью нижнего белья.

Судя по всему, Марченко настолько надоели подобные замечания троллей, что она опубликовала “опровержение“ в Фейсбук. Людмила написала пост, добавив фотов упомянутой маске, и отметила, что деталь гардероба не просто красивая, но и имеет высокую степень защиты.

Всех заинтересовала моя маска, даже говорили, что стиль важнее защиты.
Так вот, сообщаю. Моя маска талантливого дизайнера из Тернополя, Бачинской Оксаны. Маска имеет три слоя и фильтр, плотно прилегает к лицу и защищает.
Маска многократная и легкая в уходе.
Маски могут быть не только безопасными, но и красивыми.
Все желающие также могут приобрести себе такую красоту - выбор колоссальный, - написала Нардеп.

"Стиль важнее": Нардепа от "Слуги народа" затроллили за гипюровую маску
facebook.com

"Стиль важнее": Нардепа от "Слуги народа" затроллили за гипюровую маску
facebook.com

Ранее мы писали, что Бьянка снялась в провокационном клипе в респираторе. 

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Теги: депутат, маска, стиль, Верховная Рада, Наряды депутатов
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  31.03.2020, 18:00
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гость
коротко и ясно, забула трусы одеть а на хару одела
LeonMaster    31.03.2020, 17:30
Оценка:  0
LeonMaster
когда-то она может и узнает, отчего халаты у врачей белые, а не черные и кружевные
Doroshenko    31.03.2020, 17:21
Оценка:  0
Doroshenko
Да ладно....кружевные трюселя натянула.
гость  (аноним)  31.03.2020, 17:21
Оценка:  0
гость
это не лифчик и не белье
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