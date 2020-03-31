Людмила Марченко перечислила достоинства защитной маски, в которой на днях появилась в ВР.

"Стиль важнее?": Нардепа от "Слуги народа" затроллили за гипюровую маску facebook.com

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Украинская нардеп Людмила Марченко из партии “Слуга народа“ отреагировала на критику яркой детали своего образа, в котором она появилась намедни в Верховной раде.

Речь идет о броской защитной маске, украшенной черным кружевом, которую нардеп надела к облегающему бежевому платью и классически туфлям-лодочкам.

Как только фото Марченко в стильной “защите“ попали в Сеть - в интернете стали множиться броские комментарии и заголовки, в которых нардепа критиковали за пренебрежением безопасностью в угоду стилю, а порой даже сравнивали яркий аксессуар с частью нижнего белья.

Судя по всему, Марченко настолько надоели подобные замечания троллей, что она опубликовала “опровержение“ в Фейсбук. Людмила написала пост, добавив фотов упомянутой маске, и отметила, что деталь гардероба не просто красивая, но и имеет высокую степень защиты.

Всех заинтересовала моя маска, даже говорили, что стиль важнее защиты.

Так вот, сообщаю. Моя маска талантливого дизайнера из Тернополя, Бачинской Оксаны. Маска имеет три слоя и фильтр, плотно прилегает к лицу и защищает.

Маска многократная и легкая в уходе.

Маски могут быть не только безопасными, но и красивыми.

Все желающие также могут приобрести себе такую красоту - выбор колоссальный, - написала Нардеп.

"Стиль важнее": Нардепа от "Слуги народа" затроллили за гипюровую маску facebook.com

"Стиль важнее": Нардепа от "Слуги народа" затроллили за гипюровую маску facebook.com

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