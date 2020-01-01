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Потап показал архивное фото 25-летней давности

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Узнай, как известный рэпер и продюсер выглядел в 13 лет.
Потап показал архивное фото 25-летней давности
Потап показал архивное фото 25-летней давности
instagram.com/realpotap

Известный украинский рэпер и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Потап (Алексей Потапенко) поделился с поклонников архивной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 38-летний артист показал, ка выглядел в 13-летнем возрасте. На снимке Алексей позировал в светлых джинсах, черной спортивной кофте, кроссовках и бейсболке. Судя по подписи, кадр был сделан во время отдыха в Риме в 1994 году.

“Рим 1994 .... когда-нибудь закончится #карантин“, - подписал фото Потап.

Потап в 13 лет
Потап в 13 лет
Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать архивный снимок рэпера.

  • Классные джинсы!
  • Кроме прически и вагона достижений отличий не нашла😊
  • Я думала это сын)
  • Кто ж знал насколько гениальным станет этот мальчик!
  • Любовь к кепкам у вас давно оказывается 😊
  • 😍😍 Ляяяя какой офигенный
  • Каким ты был Таким ты и остался... 👍

Ранее Потап проверил, насколько хорошо участники “Время и Стекло“ знают друг друга.

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Теги: Потап
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Источник: Ivona bigmir)net

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