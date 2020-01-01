Потап показал архивное фото 25-летней давности

Узнай, как известный рэпер и продюсер выглядел в 13 лет.

Известный украинский рэпер и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Потап (Алексей Потапенко) поделился с поклонников архивной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 38-летний артист показал, ка выглядел в 13-летнем возрасте. На снимке Алексей позировал в светлых джинсах, черной спортивной кофте, кроссовках и бейсболке. Судя по подписи, кадр был сделан во время отдыха в Риме в 1994 году.

“Рим 1994 .... когда-нибудь закончится #карантин“, - подписал фото Потап.

Потап в 13 лет Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать архивный снимок рэпера.

Классные джинсы!

Кроме прически и вагона достижений отличий не нашла😊

Я думала это сын)

Кто ж знал насколько гениальным станет этот мальчик!

Любовь к кепкам у вас давно оказывается 😊

😍😍 Ляяяя какой офигенный

Каким ты был Таким ты и остался... 👍

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