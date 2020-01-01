Потап показал архивное фото 25-летней давности
Известный украинский рэпер и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Потап (Алексей Потапенко) поделился с поклонников архивной фотографией.
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На своей странице в Инстаграм 38-летний артист показал, ка выглядел в 13-летнем возрасте. На снимке Алексей позировал в светлых джинсах, черной спортивной кофте, кроссовках и бейсболке. Судя по подписи, кадр был сделан во время отдыха в Риме в 1994 году.
“Рим 1994 .... когда-нибудь закончится #карантин“, - подписал фото Потап.
Поклонники принялись активно комментировать архивный снимок рэпера.
- Классные джинсы!
- Кроме прически и вагона достижений отличий не нашла😊
- Я думала это сын)
- Кто ж знал насколько гениальным станет этот мальчик!
- Любовь к кепкам у вас давно оказывается 😊
- 😍😍 Ляяяя какой офигенный
- Каким ты был Таким ты и остался... 👍
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