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Backstreet Boys перепели свой хит, находясь в разных штатах

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Легендарная группа, которая была мега популярна в конце 1990-начала 2000-х, воссоединилась в одном видео.

Backstreet Boys перепели свой хит, находясь в разных штатах
Backstreet Boys перепели свой хит, находясь в разных штатах
instagram.com/love.amore_3

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Участники легендарной американской группы Backstreet Boys, которая была мега популярна в конце 1990-х - начале 2000-х, перепели свой хит I Want It That Way, находясь в разных городах США. Ролик, смонтированный из отдельных видео, записанных музыкантами дома, появился в Инстаграм группы.

В кадре артисты появляются в домашней обстановке: кто в гостиной дома или в студии, кто около бассейна. Артисты поют и танцуют, воссоздавая настроение оригинального ролика.

backstreetboys
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Напомним, что песня I Want It That Way увидела свет в 1999 году.

Оригинальный клип на Youtube на сегодня набрал уже более 748 млн. просмотров.

Ранее мы писали, что Настя Каменских сняла клип, не выходя из дома.

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Теги: Backstreet Boys, кавер
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Источник: IVONА bigmir)net

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