Легендарная группа, которая была мега популярна в конце 1990-начала 2000-х, воссоединилась в одном видео.

Backstreet Boys перепели свой хит, находясь в разных штатах instagram.com/love.amore_3

Читай также: “Моем руки“: Победитель Евровидения-2009 рассказал, как проводит карантин в Норвегии

Участники легендарной американской группы Backstreet Boys, которая была мега популярна в конце 1990-х - начале 2000-х, перепели свой хит I Want It That Way, находясь в разных городах США. Ролик, смонтированный из отдельных видео, записанных музыкантами дома, появился в Инстаграм группы.

В кадре артисты появляются в домашней обстановке: кто в гостиной дома или в студии, кто около бассейна. Артисты поют и танцуют, воссоздавая настроение оригинального ролика.

backstreetboys 0:00 / 01:01

Напомним, что песня I Want It That Way увидела свет в 1999 году.

Оригинальный клип на Youtube на сегодня набрал уже более 748 млн. просмотров.

Ранее мы писали, что Настя Каменских сняла клип, не выходя из дома.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.