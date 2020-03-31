Телеведущая выставила снимок из профессиональной фотосессии и уточнила у подписчиков, в каком глянце они хотели бы его увидеть .

"Лесю в Playboy!": Никитюк показала эффектный кадр для журнала instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает веселить подписчиков в карантин, добавляя яркий контент в соцсети. Так, в Инстаграм Леся выставила кадр из профессиональной фотосессии, на котором позирует в золотистых облегающих брюках и кроп-топе с открытой спиной.

Волосы Леси гладко причесаны, а из украшений виден только тонкий браслет-цепочка. Столь яркий кадр Никитюк дополнила забавной подписью в самоироничном стиле.

Все эти фото должны быть в модных журналах .. ну там "Порадниця", газета "Львовский замок", "Молодая Садовница", мужской журнал "Большой перец" 😆

Но журналы не печатают, интервью не берут, (Оставлю эту фотку тут🥰 Напишите в комментах названия журналов и газет в которых @ хотели бы меня видеть😄👇🏻, - написала Никитюк.

"Лесю в Playboy!": Никитюк показала эффектный кадр для журнала instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики Леси написали множество комментариев, в которых перечислили названия журналов для фото ведущей. Среди вариантов, кроме “Мурзилки“, “Порадныци“ и “Веселых картинок“, был и Playboy.

К слову, идея с мужским журналом, наверно, приходила в голову и самой Никитюк - буквально на днях знаменитость засветилась абсолютно обнаженной в собственной ванной.

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