В белье и чулках: Бывшая жена бойфренда Седоковой показала горячие фото

Сана Тимма выставила в Сеть фотосессию в эротическом наряде .

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото instagram.com/sana_timma

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Пока эпатажная певица Анна Седокова переживает за свою личную жизнь в карантине с молодым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и разрабатывает красивые домашние наряды, бывшая жена спортсмена, похоже, совершенно уверена в своей привлекательности.

Сана Тимма, которую Янис оставил осенью 2019-го и у которой был период депрессии и злости на соперницу, кажется, совершенно восстановилась - как морально, так и физически. В Инстаграм девушка выставила кадры невероятно красивой откровенной фотосессии, в которой она появилась в эротическом белье и чулках с подтяжками. Сана принимает соблазнительные позы - и выглядит действительно великолепно.

Нет ничего сильнее, чем женщина, которая восстановила себя, - подписала публикацию девушка словами актрисы Ханны Гэдсби 💯

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото instagram.com/sana_timma

Ранее мы писали, что Анна Седокова с Янисом Тиммой повеселили Сеть.

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