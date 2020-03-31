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В белье и чулках: Бывшая жена бойфренда Седоковой показала горячие фото

Комментариев: 2
Сана Тимма выставила в Сеть фотосессию в эротическом наряде .

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
instagram.com/sana_timma

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Пока эпатажная певица Анна Седокова переживает за свою личную жизнь в карантине с молодым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и разрабатывает красивые домашние наряды, бывшая жена спортсмена, похоже, совершенно уверена в своей привлекательности.

Сана Тимма, которую Янис оставил осенью 2019-го и у которой был период депрессии и злости на соперницу, кажется, совершенно восстановилась - как морально, так и физически. В Инстаграм девушка выставила кадры невероятно красивой откровенной фотосессии, в которой она появилась в эротическом белье и чулках с подтяжками. Сана принимает соблазнительные позы - и выглядит действительно великолепно.

Нет ничего сильнее, чем женщина, которая восстановила себя,  - подписала публикацию девушка словами актрисы Ханны Гэдсби 💯

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
instagram.com/sana_timma

В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
В белье и чулках: Бывшая жена сожителя Седоковой показала горячие фото
instagram.com/sana_timma

Ранее мы писали, что Анна Седокова с Янисом Тиммой повеселили Сеть. 

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, развод
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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IrenaSH    31.03.2020, 12:21
Оценка:  +1
IrenaSH
Маски Анька им всем еще строчит на машинке. Марлю еле достали
гость  (аноним)  31.03.2020, 12:14
Оценка:  +1
гость
Та ну бля где ж они горячие. Вот если б была без колготок и трусов,тогда да. И ваще,какого xyя она без маски? Ты можешь быть без трусов,но в маске быть обязан. Карантин же ебaть
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