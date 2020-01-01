Алена Шоптенко в мини-платье призналась, что сделает после окончания карантина

Победительница "Танцев со звездами" рассказала, о чем сейчас мечтает.

Популярная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в 2006 году победила на “Танцах со звездами“ в паре с нынешним Владимиром Зеленским, рассекретила, о чем сейчас мечтает.

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Так, на своей странице в Инстаграм хореограф призналась, что не любит каблуки и короткие платья. А вместо шумных вечеринок выбирает отдых в домашней обстановке. Однако, артистка заявила, что после трех недель карантина мечтает сделать то, что ранее ей совсем не нравилось.

Свой пост Алена сопроводила пикантной фотографией. На черно-белом снимке Шоптенко запечатлена с ярким макияжем в мини-платье черного цвета и босоножках на каблуках. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги украинской танцовщицы.

“Я не очень люблю короткие платья и каблуки. Не очень люблю шумные компании и мероприятия.⠀ Предпочитаю семейный ужин ресторану. Выходные дома мне нравятся больше выездных. Чай с печеньем со сливочным маслом предпочитаю бокалу вина. Хороший фильм на диване люблю больше громкой музыки на вечеринке. Так вот, единственное, о чем я сейчас мечтаю: когда закончится карантин, надеть каблуки и короткое платье и заняться именно тем, что я не люблю😂“, - поделилась Алена.

Алена Шоптенко в мини-платье Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов.

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