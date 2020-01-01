Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Моем руки": Победитель Евровидения-2009 рассказал, как проводит карантин в Норвегии

Комментариев: 0
Александр Рыбак рассказал, что думает об отмене Евровидения-2020.

"Моем руки": Победитель Евровидения-2009 рассказал, как проводит карантин в Норвегии
instagram.com/rybakofficial

Читай также: Вместо “Евровидения 2020“: Организаторы конкурса хотят провести альтернативное шоу

Победитель международного музыкального конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак рассказал, как и где проводит карантин. В Инстаграм артист выставил видео, в котором сообщил, что сейчас пребывает в своей квартире в Осло (Норвегия), где придерживается всех правил самоизоляции.

В кадре Александр рассказал, что занимается развитием талантов, показав скрипку и джойстик от приставки.

По поводу отмены Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса COVID-19 Рыбак отметил, что не очень расстроился - даже несмотря на то, что должен был петь в “антракте“ конкурса - поскольку уже был не только победителем, но и приглашенным гостем несколько раз. 

Мы как раз планировали очень классный номер для финала 16 мая. Я сочувствую новым артистка, которые стремились покорить Европу, - отметил Рыбак, понадеявшись, что у артистов будет шанс засветиться в следующем году. -

Хорошо, что всех участников пригласили на Евровидение-2021. Очень надеюсь, что комитеты нацотбора  будут уважать это решение. А до этого будем руки мыть.

Александр Рыбак
0:00 / 01:02

Ранее мы писали, что Настя Каменских спела на 5 языках о карантине. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александр Рыбак, Евровидение, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь