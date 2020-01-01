Александр Рыбак рассказал, что думает об отмене Евровидения-2020.

"Моем руки": Победитель Евровидения-2009 рассказал, как проводит карантин в Норвегии instagram.com/rybakofficial

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Победитель международного музыкального конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак рассказал, как и где проводит карантин. В Инстаграм артист выставил видео, в котором сообщил, что сейчас пребывает в своей квартире в Осло (Норвегия), где придерживается всех правил самоизоляции.

В кадре Александр рассказал, что занимается развитием талантов, показав скрипку и джойстик от приставки.

По поводу отмены Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса COVID-19 Рыбак отметил, что не очень расстроился - даже несмотря на то, что должен был петь в “антракте“ конкурса - поскольку уже был не только победителем, но и приглашенным гостем несколько раз.

Мы как раз планировали очень классный номер для финала 16 мая. Я сочувствую новым артистка, которые стремились покорить Европу, - отметил Рыбак, понадеявшись, что у артистов будет шанс засветиться в следующем году. - Хорошо, что всех участников пригласили на Евровидение-2021. Очень надеюсь, что комитеты нацотбора будут уважать это решение. А до этого будем руки мыть.

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