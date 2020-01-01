Неужели снова вместе?: Остапчук с бывшей женой "попались" на частых встречах

Экс-супруги записывают Сториз, из которых видно, что они проводят много времени с детьми .

Неужели снова вместе?: Остапчук с бывшей женой намекнули на частое общение instagram.com/vova_ostapchuk

Читай также: “Да ну?“: Владимир Остапчук возмутил подписчиков пикантным снимком

Пожалуй, сложно найти в украинском шоу-бизе конца 2019-го - начала 2020 года более громкий скандал, чем развод телеведущего, шоумена Владимира Остапчука с переводчицей Еленой Войченко. Пара, которая прожила в отношениях более 12 лет и воспитывает двоих детей, осенью 2019-го объявила о расставании. Чуть позже Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором обвинила Остапчука в изменах и отказе платить алименты.

После этого Владимир также разоткровенничался в программе Екатерины Осадчей, заявив, что экс-супруга лукавит и не всем ее заявлениям стоит верить. Вскоре к этой “битве экс-супругов“ подключились другие звезды шоу-биза, которые стали поддерживать одну из сторон, а тем временем пользователи Сети даже отыскали “разлучницу“,к которой, будто бы, ушел шоумен. Словом, расставание супругов стало резонансным “делом“ и создавало впечатление, что экс-возлюбленные вовсе не захотят больше общаться, а станут, как говорится, передавать друг другу детей через няню.

Читай также: Экс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак

Однако в период карантина, похоже, ситуация несколько изменилась. Уже около недели и Владимир и Елена выставляют в Инста-сториз фото и видео с детьми, записанные приблизительно в одно и то же время. Так, совсем недавно Войченко забросала Сториз забавными кадрами, на которых пытается делать йогу, но дочь Эмилия с сыном Эваном мешают ей, залезая на маму верхом.

Неужели снова вместе?: Остапчук с бывшей женой намекнули на частое общение instagram.com/olenavoychenko

Неужели снова вместе?: Остапчук с бывшей женой намекнули на частое общение instagram.com/olenavoychenko

Неужели снова вместе?: Остапчук с бывшей женой намекнули на частое общение instagram.com/olenavoychenko

Неужели снова вместе?: Остапчук с бывшей женой намекнули на частое общение instagram.com/olenavoychenko

А в это же время Остапчук снял свою Стори, в которой показал сына, собирающего игрушки. К слову, Эван запечатлен в той же белой маечке, что и в видео Елены.

Неужели снова вместе?: Остапчук с бывшей женой намекнули на частое общение instagram.com/vova_ostapchuk

Неужели экс-супруги вместе “карантинят“? Даже если это не так - то некоторое потепление в отношениях, как говорится, налицо, поскольку видятся они, судя по всему, часто.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук возмутил зрителей заявлением на концерте KAZKA.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в . Facebook и Instagram.