Артистка показала, как проводит выходной в пижаме с забавной прической .

"Шикарная красавица": Каменских очаровала Сеть домашним образом instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая недавно записала влог о домашних делах в карантин, очаровала Сеть в непривычном наряде с забавной прической. В Инстаграм звезда выставила коротенькое видео, на котором появилась в яркой клетчатой пижаме с высоко подобранными волосами, собранные в небрежный пучок.

Каменских в кадре сидит на полу и сама себя снимает на телефон. В какой-то момент Настя крутит камеру, из-за чего изображение вращается. Звезда выглядит озорной и очень счастливой.

Воскресное настроение🙆‍♀️🥰, - подписала видео певица.

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Подписчики Каменских пришли в восторг от ее домашнего образа и наделали комплиментов в комментариях:

Куколка шикарная красавица ❤️😍

Солнечная зайка😍😍😍😍😍

Очень красивая и обаятельная 💓💓💓💓💓💓💓💓

Ты просто кайф🔥🔥🔥🔥

Такий пазітівчік😍

Прическу испортишь

Прикольно😍😍👍👍❤️

Мой MOOD на карантине😂, - написали в Сети.

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