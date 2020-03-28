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"Шикарная красавица": Каменских очаровала Сеть домашним образом

Комментариев: 1
Артистка показала, как проводит выходной в пижаме с забавной прической .

"Шикарная красавица": Каменских очаровала Сеть домашним образом
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая недавно записала влог о домашних делах в карантин, очаровала Сеть в непривычном наряде с забавной прической. В Инстаграм звезда выставила коротенькое видео, на котором появилась в яркой клетчатой пижаме с высоко подобранными волосами, собранные в небрежный пучок. 

Каменских в кадре сидит на полу и сама себя снимает на телефон. В какой-то момент Настя крутит камеру, из-за чего изображение вращается. Звезда выглядит озорной и очень счастливой.

Воскресное настроение🙆‍♀️🥰, - подписала видео певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday mood🙆‍♀️🥰

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Подписчики Каменских пришли в восторг от ее домашнего образа и наделали комплиментов в комментариях:

  • Куколка шикарная красавица ❤️😍
  • Солнечная зайка😍😍😍😍😍
  • Очень красивая и обаятельная 💓💓💓💓💓💓💓💓
  • Ты просто кайф🔥🔥🔥🔥
  • Такий пазітівчік😍
  • Прическу испортишь
  • Прикольно😍😍👍👍❤️
  • Мой MOOD на карантине😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что NK спела о карантине на пяти языках. 

 

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Теги: Настя Каменских, Потап, карантин, пижама
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.03.2020, 17:34
Оценка:  -1
гость
НАСТЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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