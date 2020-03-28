"Шикарная красавица": Каменских очаровала Сеть домашним образом
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Певица Настя Каменских, которая недавно записала влог о домашних делах в карантин, очаровала Сеть в непривычном наряде с забавной прической. В Инстаграм звезда выставила коротенькое видео, на котором появилась в яркой клетчатой пижаме с высоко подобранными волосами, собранные в небрежный пучок.
Каменских в кадре сидит на полу и сама себя снимает на телефон. В какой-то момент Настя крутит камеру, из-за чего изображение вращается. Звезда выглядит озорной и очень счастливой.
Воскресное настроение🙆♀️🥰, - подписала видео певица.
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Подписчики Каменских пришли в восторг от ее домашнего образа и наделали комплиментов в комментариях:
- Куколка шикарная красавица ❤️😍
- Солнечная зайка😍😍😍😍😍
- Очень красивая и обаятельная 💓💓💓💓💓💓💓💓
- Ты просто кайф🔥🔥🔥🔥
- Такий пазітівчік😍
- Прическу испортишь
- Прикольно😍😍👍👍❤️
- Мой MOOD на карантине😂, - написали в Сети.
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