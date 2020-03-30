Улица и самостоятельная жизнь повлияли на музыканта.

Макс Барских рассказал, почему ощущает себя старше своих лет Пресс-служба

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До того как карантин внес коррективы в привычную жизнь, главный хитмейкер СНГ Макс Барских успел дать несколько концертов в рамках своего второго мирового тура и дать интервью программе Слава+. Теперь у поклонников артиста есть возможность увидеть гастрольную жизнь артиста.

Стоит отметить, что съемочная группа программы Слава+ прожила с артистом 4 дня, посетив концерты музыканта в Вильнюсе и Минске. Журналисты сопровождали Барских в дороге - из гостиницы на репетиционную площадку - за кулисами во время шоу, отображая весь маршрут, который артист ежедневно преодолевает к своему зрителю из страны в страну.



Макс Барских рассказал, почему ощущает себя старше своих лет Пресс-служба

И несмотря на то, что Макс предстаёт перед зрителем не всегда в “комфортном свете” - не выспавшимся, замёрзшим, за несколько минут до выхода на сцену, спустя 5 минут после шоу, в дороге - от этого он не менее откровенен с журналистами, а иногда его ответы даже шокируют.

В интервью Барских рассказал, что несмотря на свой молодой возраст (8 марта артисту исполнилось 30 лет) психологически он ощущает себя лет на 40 или 50. А объясняет столь большую разницу следующим образом:

Я за прошлые 10 лет успел сделать очень много, прожить эмоционально целую жизнь, приобрел много жизненного, духовного и эмоционального опыта. И сейчас стараюсь прийти к самому простому - пониманию счастья, - комментирует певец.

Макс Барских рассказал, почему ощущает себя старше своих лет Пресс-служба

У меня был такой период, когда мы с ребятами разбивали стекла, но в какой-то момент мы разъединились. И я абсолютно не жалею. Я начал более творчески мыслить и уходить в создание чего-то, - этот ментальный скачек произошёл в момент осознания важности созидательной энергии для Барских.

Также музыкант признаётся, что большую роль в его становлении сыграла улица и самостоятельная жизнь:

На вопрос пользуется ли артист звёздными привилегиями, музыкант отвечает однозначно:

Нет, конечно. Я считаю, что это дурной тон. Это самое низкое и унизительное, что только может сделать человек, имеющий какой-то социальный статус.



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